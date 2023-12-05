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05 Aralık 2023 Salı 11:31:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 11:31:00

Suriye sınırında 6 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerini kullandı.

Etiketler : suriye msb terörist
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