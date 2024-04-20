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Sur Belediyesinde Atatürk ve Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakarete soruşturma
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20 Nisan 2024 Cumartesi 14:17:00 - Güncelleme:20 Nisan 2024 Cumartesi 14:17:00

Sur Belediyesinde Atatürk ve Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakarete soruşturma

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf edilmesi nedeniyle adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, DEM Parti yöneticileri tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf edilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan, huzur ortamını bozmaya çalışan hiçbir olumsuz girişime asla müsaade edilmeyecektir."

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Etiketler : yılmaz tunç sur belediyesi atatürk recep tayyip erdoğan hakaret soruşturma
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