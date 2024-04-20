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20 Nisan 2024 Cumartesi 14:32:00 - Güncelleme:20 Nisan 2024 Cumartesi 14:32:00

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten DEM Parti'ye tepki

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Partililerin Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sırasında Atatürk'e ve Başkan Erdoğan'a yönelik hakaretlerine sert tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı DEM Parti yöneticilerinin Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Devletimizin ve milletimizin birliğini temsil eden Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bağımsızlığımızın sembolü şanlı Bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza yönelik çirkin yaklaşımları asla kabul edilemez. Siyaset alanı meşru bir alandır. Meşru alan içinde hareket etme yetkisi almış olanlar, yetkilerini gayrı meşru yaklaşımlar için kullanmazlar. Söz konusu çirkin yaklaşımlar içerisinde olanlara karşı tavrımız ve duruşumuz nettir. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerlerini savunmaya ve bunlara dönük saldırılara karşı durmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Sur Belediyesinde Atatürk ve Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakarete soruşturma
Etiketler : ömer çelik dem perti mustafa kemal atatürk recep tayyip erdoğan istiklal marşı
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