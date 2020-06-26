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26 Haziran 2020 Cuma 18:07:00 - Güncelleme:26 Haziran 2020 Cuma 18:10:00

Sultan Abdülhamid Han hakkında skandal sözler sarf eden Merdan Yanardağ hakkında inceleme başlatıldı

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Merdan Yanardağ'ın TELE 1 ekranlarından Sultan Abdülhamit Han hakkında sarf ettiği skandal sözleri nedeniyle inceleme başlatıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, TELE 1 ekranlarında Sultan Abdülhamit Han'a yapılan hakaretle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Twitter adresinden açıklamada bulunan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

TELE 1 televizyonunda 18 dakika isimli programda program sunucu Merdan Yanardağ isimli şahsın Sultan Abdulhamid Han ile ilgili sözleri nedeni ile inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İBB'nin desteklediği TELE 1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Sultan Abdülhamid Han'a hakaret etti, sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü

SKANDAL İFADELER

Yanardağ canlı yayında, "1908'de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere..." ifadelerini kullandı.

2. Abdülhamit Han'a sarf ettiği skandal sözleri nedeniyle Yanardağ'a sosyal medyada tepki yağdı.

"31 MART'TA FEDA EDİLEN BİR SULTAN ABDÜLHAMİD DEĞİL, VEDA EDİLEN KOSKOCA OSMANLI OLMUŞTUR"

Sultan Abdülhamid Han'ın rektörü olduğu üniversitenin de banisi olduğunu belirten Prof. Dr. Cevdet Erdöl, şunları aktardı:

"Sultan Abdülhamid Han'ın 31 Mart Vakası sebebiyle İttihat ve Terakki ileri gelenleri tarafından tahttan indirilip Selanik'e gönderilmesinden kısa bir süre sonra Büyük Sultan'ın izlediği denge siyaseti bozuldu ve önce Trablusgarp, daha sonra Balkan savaşlarına sürüklendik. Devamında Birinci Dünya Savaşı'na girdik. Bu savaşlarda ordumuzun yarısı yok oldu. Yetişmiş bütün elemanlarımızı cephelerde şehit verdik. Abdülhamid Han devrildiğinde 7 milyon kilometrekare toprağımız vardı. Dokuz sene içerisinde bu toprakların yaklaşık 6 milyon kilometrekaresini yani yüzde 84'ünü kaybettik. 31 Mart'ta feda edilen bir Sultan Abdülhamid değil, veda edilen koskoca Osmanlı olmuştur. Bugün İslam coğrafyasında dökülen kan ve gözyaşı 31 Mart'ta yapılan ihanetin, darbenin zaruri bir neticesidir. Eşitlikler adına yapılmamışları yapan, kız çocukları için okullar açan, bir karış vatan toprağını yedi düvele haram kılan Ulu Hakan'a, haya ve insaf sınırlarını zorlayarak hakaret edilmesini nefretle kınıyorum."

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