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Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı
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30 Ağustos 2023 Çarşamba 22:39:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 22:39:00

Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı

Kaynak: AA

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Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı ifade edildi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı gerçekleştirildiği, can kaybı veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı düzenlendi.

Saldırılar sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadığı ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kormor Gaz Tesisine geçen yıl Haziran ayında bir haftada üç kez füze saldırısı gerçekleştirilmişti.

Etiketler : Saldırı Gaz Tesis Süleymaniye
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