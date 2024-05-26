Suçlular "Öngöz"e takılıyor
Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Öngöz" ismi verilen yapay zeka katkılı uygulama; simge, sözcük, fotoğraf, isim, aranan kişi gibi paylaşımları algılayarak anlık suç tespitini emniyete iletiyor.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Öngöz" ismi verilen yapay zeka katkılı uygulama geliştirildi.
Simge, sözcük, fotoğraf, isim, aranan kişi gibi paylaşımları algılayan Öngöz anlık suç tespitini emniyete iletiyor.
Bu birimlerde görevli polis ekipleri ise telefonlarında yüklü uygulamaya sinyal geldiğinde vakit kaybetmeden çalışma başlatıyor. Siber polisler, "Öngöz"ün desteğiyle 7 gün 24 saat çalışma esasıyla sanal ortamda görev yaparak suçlulara göz açtırmıyor.