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29 Kasım 2022 Salı 18:50:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 18:50:00

Sözleşmeli personele kadro müjdesi! Bakanlık detayları paylaştı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan "Kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanmaktadır." açıklaması yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirileceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanması konusunda açıklama yaptı.

HALİHAZIRDA GÖREVDE BULUNAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Bu çerçevede yapılacak düzenleme ile; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

Kapsama giren sözleşmeli personel isteğe göre kadroya geçebilecek. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları ise görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

4 yıldan daha az hizmeti bulunanların, bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası nakli yapılabilecek. Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personel sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilecek.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanıyor.

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.

YENİ İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONEL

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilerek mevzuat karmaşası giderilecek.

Kamuya giren sözleşmeli personel, 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak. Personelin, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası nakli yapılamayacak.

Etiketler : bakanlık çalışma bakanı sözleşmeli personel
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