Sözcü TV'de gerginlik! Özgür Özel ile Deniz Zeyrek canlı yayında birbirine girdi
Kaynak: Star.com.tr
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV canlı yayınında Deniz Zeyrek ile tartıştı. Özel'e tepki gösteren Zeyrek 'O zaman gelin ben CHP Genel Başkanı olayım siz vatandaş olun' dedi. Kendisini eleştiren Zeyrek'e karşı ne diyeceğini şaşıran Özel, 'Muhalefete saldırmanın konforundan biraz daha adilane bakmak gerek' sözleriyle kendini savundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı Sözcü TV canlı yayınında, CHP yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek ile faturalardaki TRT payı üzerinden birbirine girdi.
Yayın sırasında Özel'e tepki gösteren Zeyrek, "O zaman gelin ben CHP Genel Başkanı olayım siz vatandaş olun." diye konuştu.
Özel, Zeyrek'e, "Bir koparsanıza bana kıyamet, siz muhalefete saldırmanın konforundasınız" dedi.
Özel'e tepki gösteren Zeyrek, "Siyaset şikayet etmez, çözüm bulur. Siz bunu saldırmak olarak yorumlamanız doğru değil." ifadelerini kullandı.
Özel, geçtiğimiz günlerde de kendisine reklam öncesi soru sorduğu gerekçesiyle CHP yandaşı gazeteci Şirin Payzın ile tartışmıştı.
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