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28 Mayıs 2023 Pazar 20:41:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 20:41:00

Sosyal medyada gündem oldu! "Reis'in yanına gidiyorum, Reis'in"

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'da Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi sonrasında kutlama yapan halka seslendi. Erdoğan'ın geleneksel balkon konuşması için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden teyze sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı.

Erdoğan, Kısıklı'da Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi sonrasında kutlama yapan halka seslendi.

Başkan Erdoğan'ın geleneksel balkon konuşması için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden teyze sosyal medyada gündem oldu.

Teyze, "Reis'in yanına gidiyorum, Reis'in" dedi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanı seçimi reis teyze sosyal medya
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