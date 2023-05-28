Sosyal medyada gündem oldu! "Reis'in yanına gidiyorum, Reis'in"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'da Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi sonrasında kutlama yapan halka seslendi. Erdoğan'ın geleneksel balkon konuşması için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden teyze sosyal medyada gündem oldu.
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı.
Erdoğan, Kısıklı'da Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi sonrasında kutlama yapan halka seslendi.
Başkan Erdoğan'ın geleneksel balkon konuşması için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden teyze sosyal medyada gündem oldu.
Teyze, "Reis'in yanına gidiyorum, Reis'in" dedi.
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