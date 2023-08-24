VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'nın Haute-Alpes bölgesinde süren yangınlarda 35 hektar alan zarar gördü
Milli Savunma Bakanlığı: Son 1 haftada 40 terörist öldürüldü
Irak'ta ABD'nin askeri hareketliliği tartışılıyor
Ukrayna, 32. bağımsızlık yıl dönümünde ilhak edilen topraklarını kurtarma mücadelesi veriyor
Yunanistan'daki yangınlar yöre halkını evlerinden, hayvanlarından ve ağaçlarından etti
Hawaii'deki orman yangınları sonrası 1000'den fazla kişiden haber alınamıyor
24 Ağustos 2023 Perşembe 11:13:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 11:13:00

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çanakkale yangını kontrol altında

ABONE OL

Bakan Yumaklı, 'Çanakkale yangını kontrol altında. 48 saat dolmadan, yoğun çabayla kontrol altına alındı.' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, "Çanakkale yangını kontrol altında. 48 saat dolmadan, yoğun çabayla kontrol altına alındı." dedi.

Etiketler : Tarım ve Orman Bakanı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale
5 aylık hamile

5 aylık hamile
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
Dizi setinden hastaneye!

Dizi setinden hastaneye!
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor

Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor
Halis Ağa'nın kızı oldu

Halis Ağa'nın kızı oldu
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX