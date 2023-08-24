Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çanakkale yangını kontrol altında
Bakan Yumaklı, 'Çanakkale yangını kontrol altında. 48 saat dolmadan, yoğun çabayla kontrol altına alındı.' dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Bakan Yumaklı, "Çanakkale yangını kontrol altında. 48 saat dolmadan, yoğun çabayla kontrol altına alındı." dedi.
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