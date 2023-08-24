24 Ağustos 2023 Perşembe 12:02:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 12:02:00
Milli Savunma Bakanlığı: Son 1 haftada 40 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, "Son 1 haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi. Ocak ayından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 102 oldu" açıklamasında bulundu
Milli Savunma Bakanlığı, "Son 1 haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi. Ocak ayından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 102 oldu" açıklamasında bulundu
- Milli Savunma Bakanlığı: Son 1 haftada 40 terörist öldürüldü
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