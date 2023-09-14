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14 Eylül 2023 Perşembe 12:02:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 12:02:00

Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi.

Son Dakika Haberleri.. Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi.

Etiketler : SonDakikaHaberleri TeröristEtkisizHale 44EtkisizHale 44 terörist
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