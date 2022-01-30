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30 Ocak 2022 Pazar 19:43:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 19:43:00

Son 24 saatte 88 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kaynak: AA

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Türkiye'de son 24 saatte 428 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 88 bin 145 yeni vaka tespit edildi, 189 kişi hayatını kaybetti.

Etiketler : Kovid-19 koronavirüs sağlık bakanlığı
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