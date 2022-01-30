Son 24 saatte 88 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kaynak: AA
Türkiye'de son 24 saatte 428 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.
Son 24 saatte 88 bin 145 yeni vaka tespit edildi, 189 kişi hayatını kaybetti.
Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk donemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı. pic.twitter.com/AYCsV9SYdc— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 30, 2022