Sol omuzdaki ağrı kalpten olabilir

Omuz ağrılarını; aniden ortaya çıkan ve aşırı kullanmaya bağlı görülen ağrılar olarak iki kategoriye ayırmanın mümkün olduğunu vurgulayan Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Özlem Solak, "Aniden ortaya çıkan omuz ağrıları akut yaralanmalar olarak da adlandırılır. Omzu olağan dışı bir şekilde döndürmek, düşmek ya da travma sonrasında aniden ortaya çıkar. Omuz eklemini oluşturan kemiklerde kırık, omuz çıkığı, Rotator Manşon kaslarında yırtık, tendon, bağ ve sinir yaralanmalarına bağlı olabilir" diye konuştu.

NEDENİ AŞIRI YÜKLENME

Aşırı kullanmaya bağlı görülen omuz ağrılarının ise günlük yaptığımız işler nedeniyle zaman içerisinde yavaş yavaş geliştiğini belirten Doç. Dr. Solak, rahatsızlığın omuz eklemine veya onu çevreleyen dokulara aşırı yüklenme nedeniyle oluştuğunu ifade etti.

Aşı kullanma sonucu oluşan omuz ağrılarının kendi içinde 3 kategoriye ayrıldığını dile getiren Doç. Dr. Solak, bunların Rotator Manşon Tendinit ve yırtıkları, omuz sıkışma hastalığı (İmpingement Sendromu), donuk omuz (Adezif Kapsülit) olarak adlandırıldığını söyledi.

YÜKSEK RAFLARA UZANIRKEN DİKKAT

Rotator Manşon Tendinit ve yırtıklarının sık görüldüğünü ve ilerleyen yaşla birlikte arttığını belirten Doç. Dr. Solak, şu bilgileri paylaştı:

"Kasın kemiğe yapıştığı kısma 'tendon' adı verilir. Aşırı kullanmaya bağlı tendonda oluşan yıpranma ve inflamasyona ise tendinit denilir. Yüksek raflardaki ağır objelere uzanmak ve omuz üzerinde uzun süreli ağır kaldırmak, tendinit ve yırtık riskini artırır. Boyacılar, marangozlar gibi baş üzerinde tekrarlayan hareketleri yaparak çalışan kişiler risk altındadır. Bu durumda omuz hareketleriyle kötüleşen ağrı olur. Kolunuzu çevirip elinizle sırtınıza ulaşmanız veya saçınızı taramanız çok zor ve ağrılı olabilir. Ağrı omuzdan dirseğe doğru yayılabilir."

Omuz sıkışma hastalığının (Impingement Sendromu) ise omuz eklemini oluşturan kemiklerden biri olan kürek kemiğinin üst kısmında bulunan akromiyonun altında rotator manşon kas ve tendonlarının ve bursa denilen kesecik benzeri yapının sıkışması sonrası geliştiğinin altını çizen Doç. Dr. Solak, bu sorunların genellikle baş üzerinde tekrarlı hareket gerektiren aşırı kullanımlar sonrası ortaya çıktığını vurguladı.