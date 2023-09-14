VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meral Akşener ipleri kopardı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kötü haber
Mafya hesaplaşmasının' sır perdesi aralandı: Mesajla tuzağa çekilmişler
Fahiş fiyattan ilan koyan emlakçıya ibretlik ceza
Kayseri'de eski sevgili vahşeti! Genç kızı sokak ortasında kurşuna dizdi
Akılalmaz olay! Rampada lastiğine tuğla koydu, sonu oldu
Felaketin bitmediği Yunanistan'da gündem Başkan Erdoğan'ın mektubu
14 Eylül 2023 Perşembe 09:37:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 09:37:00

Kayseri'de eski sevgili vahşeti! Genç kızı sokak ortasında kurşuna dizdi

Kaynak: İHA

ABONE OL

Kayseri'de genç kız, eski sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından sokak ortasında öldürüldü.

Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesinde meydana gelen olayda, garson olarak çalışan Edanur Çoban, evine giderken eski sevgilisi olduğu iddia edilen O.Ç. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Genç kız ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılan müdahalede Edanur Çoban'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kızın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de olayın ardından kaçan O.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler : Olaylay kayseride genç kız sokak ortası Genç kız öldürüldü Eski sevgili cinayeti Kayseri olayı
Menemen'de üç tatlı ses

Menemen'de üç tatlı ses
Portekiz'de hırsızlık şoku

Portekiz'de hırsızlık şoku
Güzellik sırrı aşk

Güzellik sırrı aşk
Bu sıradan bir oyun değil!

Bu sıradan bir oyun değil!
Filmi kadınlar çekti

Filmi kadınlar çekti
Hem tiyatro hem dizi

Hem tiyatro hem dizi
Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı
Zara: Aşk kadınıyım

Zara: Aşk kadınıyım
İki senenin acısını çıkardı

İki senenin acısını çıkardı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX