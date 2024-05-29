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29 Mayıs 2024 Çarşamba 19:59:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2024 Çarşamba 19:59:00

Sokak köpekleri uyutulacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi: "Elitlere değil halka baktık"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başıboş köpek sorunuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışmalar neden olan sokak köpekleri ile ilgili yasa tasarısı hakkında 'Elitlere değil halka baktık' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin konuştu. Türkiye'de artan bir kuduz tehdidi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin risk açısından şu anda Afrika ve Asya ülkeleriyle aynı kategoride yer aldığını söyledi.

4 MİLYON SAHİPSİZ KÖPEK VAR

Yurt genelinde 4 milyon sahipsiz hayvan olduğunun tahmin edildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sahipsiz köpek sayısını, yakala-kısırlaştır metoduyla çözmek istedik. Ama bu bir çözüm olmadı. Veriler bu metodun dünyanın diğer ülkelerinde de sahipsiz hayvan sayısını azaltmadığını gösteriyor. Bu sorunu köklü şekilde bir çözüme kavuşturmamız şart. Bu meseleyi çözmüş ülke örneklerini inceliyoruz. Tüm taraflarla istişare halindeyiz." diye konuştu.

ÖNCELİK SAHİPLENDİRME

Erdoğan, yapılması planlanan değişiklikle birlikte önceliğin sokak hayvanlarını sahiplendirmek olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimse bizim merhametimizi sorgulamasın. Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın." ifadelerini kullandı.

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