VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor
Hamas'tan uluslararası kuruluşlara Gazze'de kalan tıbbi tesislerin korunması çağrısı
'Leylek Apartmanı' erken şenlendi
Eksi 25 derecede zorlu eğitim
Buzağı Fındık'a bebek bakımı
Tarih yazan askeri birlik: 19. Tümen
18 Mart 2024 Pazartesi 09:45:00 - Güncelleme:18 Mart 2024 Pazartesi 09:45:00

Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Türkiye, yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte hafta ortasından itibaren batı bölgelerden başlayarak azalması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurdun güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın batı kıyıları ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki 5 günlük süreçte, yurdun tamamına yakın bölümünde yağış görülecek. Yağışlar iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta ortasında batı bölgelerden başlayarak azalması bekleniyor.

Hafta boyunca günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 6, Samsun'da 9, İstanbul ve Diyarbakır'da 11, İzmir'de 16, Adana'da 17, Antalya'da 19 derece civarlarına düşecek.

Etiketler : türkiye hava sıcaklıkları yağış soğuk
Paris Fashion Week'te bir Türk

Paris Fashion Week'te bir Türk
"Soyadını taşımaktan onur duydum!"

"Soyadını taşımaktan onur duydum!"
Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum

Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum
Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser
Ersay'dan yeni şarkı

Ersay'dan yeni şarkı
'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım
Demet'in kızı büyüdü

Demet'in kızı büyüdü
Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir

Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir
Süper star bayramda yine sahnede

Süper star bayramda yine sahnede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX