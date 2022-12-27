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27 Aralık 2022 Salı 18:27:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 18:27:00

SMA Bilim Kurulu, yeni ilaç ve tedavileri ele alacak

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu'nun ocak ayında yeni gelişmelerin de ele alınacağı bir toplantı yapacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan "SMA Bilim Kurulu'nun ne zaman toplanacağı" konusunda bir açıklama yaptı.

Kurulun ocak ayında yeni gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı yapacağını ifade eden Koca, bu toplantıda, Türkiye'de henüz kullanımda olmayan ilaç ve tedavilerle, bunların kullanılabileceği hasta grupları konusunda yeni kararlar alınabileceğini düşündüklerini söyledi.

Etiketler : sağlık bakanlığı sma sosyal medya
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