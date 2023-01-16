Skandal SİHA sözlerine tepki yağıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sistematik şekilde savunma sanayiini hedef almayı sürdürüyor. Babacan, "İktidar propaganda malzemesi olarak kullanıyor. Geldiğimizde savunma sanayiine elbette dokunacağız." ifadelerini kullandı. Sabah'a konuşan isimler Babacan'a çok sert tepki gösterdi.

İSMAİL OK: BABACAN HDP'Yİ GERİDE BIRAKTI

SİHA'ları hedef alan Babacan'ı sert sözlerle eleştiren AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "PKK'nın, SİHA'lardan rahatsız olduğunu biliyoruz. HDP'nin yine bundan rahatsız olduğunu biliyoruz. HDP de aynı şeyleri söylüyor. Son zamanlarda Ali Babacan HDP'yi geride bıraktı. Bu da neyi gösteriyor? Ali Babacan'ın Türk Milleti'nin menfaatine olan bu SİHA'lardan rahatsız olduğunu... Özerklik, ikinci dil gibi söylemler. HDP'nin söylemlerini geçtiler. Milletimiz bunların gerçek yüzünü görüyor ve değerlendiriyor. Millet İttifakı'nın ne olduğu artık ortaya çıktı. İYİ Parti de keyif alarak seyrediyor. Bu masayı terk ediyorum diyemiyor. Hepsi koltuk kapma derdindeler. Seçimlerde milletimiz bunlara haddini bildirecektir." dedi.

"BİZİ ABD'NİN VE AVRUPA'NIN ÇÖPE ATACAKLARI SAVUNMA ÜRÜNLERİNE MAHKUM EDECEKLER

Ok, olası bir 6'lı masa iktidarında yaşanacakları da özetledi, "Bunlar SİHA'ları, diğer savunma sanayii ürünlerini yok ederler. Hiç şüpheniz olmasın. Daha önce CHP'den de Sezgin Tanrıkulu benzer açıklamalar yapmıştı. Allah muhafaza bunlar gelirse İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere savunma sanayiinde başa döneriz. Emperyalistlerin istediğini yapıyorlar. ABD ve Avrupa'nın demode olmuş, çöpe atacakları ürünlerine bizi mahkum edecekler. Savunma sanayiindeki gelişmeler ile kurulan oyunları bozan, yeni oyunlar kuran bir ülke olduk. Bunu biz değil, yabancılar söylüyor. Bizim içimizdekiler bundan daha fazla rahatsız oluyorlar. HDP'yi, PKK'yı biliyorduk da, Ali Babacan'ı bilmiyorduk! Millet bunlara fırsat vermeyecek." ifadelerini kullandı.

AKÇAY: BUNLAR DÜŞMANA ASKERLİK YAPIYOR

Ali Babacan'ın, Türkiye aleyhindeki sözlerle sık sık gündeme geldiğini hatırlatan MP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise şu sert ifadeleri kullandı:

Utanç verici. Babacan, her gün çirkin yüzüne bir yüz ekliyor. Tamamen yabancıların, Türkiye düşmanlarının sözcülüğünü yapan bölücü bir dil kullanmaya başladı. Bu sözleri Türkiye ve Türklük düşmanı kişiler söyleyebilir. Zillet İttifakı dediğimiz, CHP'si, HDP'si, İP'i, DEVA'sı bunların hepsi savunma sanayiinin gelişmesinden rahatsız. Bunlar artık düşmana askerlik yapıyor. Düşmanın kılıcını sallıyorlar.

"YAZIKLAR OLSUN, REZALET"

Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bunların yaptığı ne siyaset ne muhalefet. Böyle bir şey olamaz. Türkiye yeniden bir Ergenekon'dan çıkışı gerçekleştiriyor. Türkiye'nin düşmanları bundan çok rahatsız. Ama bunlar neden rahatsız, anlamıyorum. Bunlar yabancı ülkelere aidiyet besleyen işbirlikçiler. Artık bu da net şekilde görülüyor. Vallahi yazıklar olsun diyorum. Rezalet!

SARIGÜL: EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK BUDUR

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "İHA/SİHA'ları ve bunları yapan Bayraktar ailesini hedef alan açıklamaları doğru bulmuyorum. Türkiye dışarıdan bu araçları almak zorunda kalmıyor, üstelik satarak döviz kazanıyor. Ekonomik milliyetçilik tam olarak budur. TDP ekonomik milliyetçilik yapan bir partidir. Bu araçlar Türkiye'nin dünyadaki gururudur. Türk savunma sanayini bugünkü önemli noktaya taşıyan da Bayraktar ailesidir. Türkiye için taş üstüne taş koyanların ellerini soğutmak değil desteklemek gerekir." dedi.

TURAN: BU BİLE KİMLERİN ELİNDE OYUNCAK OLDUKLARINI GÖSTERİYOR

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise şu ifadeleri kullandı:

Deva Partisi Başkanı Ali Babacan durduk yerde Bayraktar'ı eleştirmedi veya hedef almadı. İlk önce bildiğiniz gibi tescilli Türkiye düşmanı Michael Rubin'in Baykar'a yaptırım çağrısı yaptı. Arkasından kaçak FETÖ'cü hesaplar sosyal medya üzerinden saldırdılar sonra da Ali Babacan ve yardımcılarının iftiralarına başladı. Bu bile "proje" partilerinin, proje adamlarının kimlerin elinde nasıl bir oyuncak olduğunu, kukla olduklarını göstermektedir.

"BU SORUNUN CEVABI BİZİ BABACAN'IN NEYE HİZMET ETTİĞİNE GÖTÜRÜR"

"ABD, AB ve dünya basınında hayranlık uyandıran, herkesin beğenisini kazanan ve saha da defalarca denenmiş olan savunma sanayimizde çığır açan gelişmelerden kim, neden rahatsızlık duyar acaba? Bu sorunun cevabı bize Babacan'ın kime neye hizmet ettiğine götürür." diyen Turan sözlerini şöyle sürdürdü: Kendi açıklamasında da masumane bir kılıfla "rekabet"ten dem vuruyor. Arkasından devlet desteğinin çekilmesini istiyor. Zaten Bayraktar yönetimi bu iğrenç iftirayı yalanladı ve destek almadıklarını açıkladı.

FETÖ'nün ABD içerisinde en büyük destekçisi olan Rubin'in Türk sihalarına ambargo uygulanması çağrısı yapan tweeti ile aynı gün Ali Babacan özelinde Türk muhalefetinin Bayraktar'a saldırması bir tesadüf olabilir mi?

"SEÇİM BU İKİSİ ARASINDADIR"

"Türkiye bu seçimde çok keskin bir viraja giriyor." diyerek son değerlendirmelerini yapan Turan, "Vatanı ve milleti için durmadan, gece-gündüz koşuşturanlarla yapılan her hizmeti geriye götürecek veya durduracak kesim arasında milletimiz seçim yapacaktır. Bunları okuyup görünce siyasetten çok öte insan üzülüyor. Türkiye'yi yönetmeye talip bir insan bunları nasıl söyler? Nasıl bu kadar pervasızca ve düşüncesizce açıklama yapar. Hayret doğrusu." dedi.

BAŞBUĞ: MEVCUT İKTİDAR ABD'NİN İŞİNE ÇOMAK SOKTU

Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli Yüzbaşı Coşkun Başbuğ, Ali Babacan'ın söylemlerine farklı bir perspektiften yaklaştı. Başbuğ, "Meseleyi Ali Babacan üzerinden okumak yanlış olur." diyerek şunları söyledi:

ABD'nin burada belli emelleri var. bunları gerçekleştirmek için Sayın Erdoğan'ı tasviye etmek istiyorlar. İşler ABD'nin istediği gibi gitmiyor. ABD kendisine bağlı, sürekli tüketen, üretmeyen bir ülke hayalinde. ABD açısından bu tablo yakın zamana kadar saat gibi işledi. Mevcut iktidar bu işe çomak soktu ve değiştirdi. ABD'nin elinden kurtuldu ve savunma sanayiindeki cenderesinden çıktı. Yıllardır at koşturduğu, kan kusturduğu pazara da göz dikti. Şu an en büyük rakibi konusunda. ABD'nin yapması gereken tek şey acilen bu iktidarı tasfiye etmek, acilen bu sektörü Atatürk sonrasında olduğu gibi susturmak ve lehine çevirmek.

"FETÖ ASELSAN CİNAYETLERİNİ İŞLEDİ, BABACAN SİYASİ CİNAYET İŞLİYOR"

Başbuğ, savunma sanayiinde kendisine rakip olmaya başlayan Türkiye'yi durdurmak için ABD'nin elinde birkaç argüman olduğunu vurgulayan Başbuğ, "Birincisi askeri güç uygulamak. Bunu aklından dahi geçirmez. Türk ordusuna karşı buna kalkışmak ABD için intihar olur. ABD bunu bildiği için çok daha basit yöntem olan klik yapılarını devreye sokma gayretinde. Bunda da ataklarını artırdı. Eskiden adı FETÖ ile anılan, görev döneminde bakanlığın bütün danışman kadrosunu FETÖ'cülerle dolduran bir Ali Babacan tablosu var ortada. Bütün danışmanları FETÖ'den işlem görür mü? Bunun tam ortasında bir Ali Babacan var. FETÖ, savunma sanayiini durdurmak için daha önce ASELSAN cinayetleri işledi. Bu cinayetleri fiilen işleyemezsen, bir diğer yöntem siyaseten bu cinayeti işlemek. Karalamak, lekelemek, bu sektörle ilgili kaos kampanyası ortamı oluşturmak. Babacan şu an bilinçli olarak bunu yapıyor." dedi.

"SAVUNMA SANAYİİ İÇİN BU SÖZLERİ SÖYLEMEK VATANA İHANET İLE EŞDEĞERDİR"

Başbuğ sözlerini şöyle sürdürdü:

Savunma sanayiini sekteye uğratmak için kasıtlı ve bilinçli ifadeler kullanıyor. Bu tesadüf mü asla değil, siyasi bir beklenti için mi asla değil. Tamamen dışarıdan güdümlü ve talimatla söylenen ifadeler. Bu ilk değil, son da olmayacak. Bu söylemler sadece Babacan tarafından değil, CHP tarafından da söylendi. Seçimi bunların kazanması halinde başımıza nelerin geleceğini Ali Babacan'ın sözleri çok net gösteriyor. Gelir gelmez, 'BAYKAR'a şalteri vurup, kepengi indireceğiz' diyor. Bundan anlaşılması gereken budur. İnşallah muhalefetin tabanı da buna karşı uyanıyordur. Olası bir siyasi irade değişiminde Türkiye'nin işi gerçekten çok zor. BAYKAR'a, savunma sanayiine bu sözlerin söylenmesi vatana ihanet ile eşdeğerdir.