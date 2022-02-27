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27 Şubat 2022 Pazar 18:11:00 - Güncelleme:27 Şubat 2022 Pazar 18:11:00

Siyasilerden Necmettin Erbakan'ı anma paylaşımları

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Siyasiler, resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Necmettin Erbakan'ı ölüm yıldönümünde andı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milletimize olan inancı ve güveni doğrultusunda geliştirdiği, 'Yeniden Büyük Türkiye' idealinin banisi olan merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, cesareti, feraseti ve ilkeli duruşuyla daima örnek bir lider olarak hatırlanacaktır." dedi.

Siyasi isimler, Necmeddin Erbakan'ın ölüm yıl dönümünde anma paylaşımları yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaşım yapanlar arasındaydı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Necmeddin Erbakan'ı anmak için yaptığı paylaşımda, "Ömrünü kutlu davasına, milletine ve ülkesine adayan Necmettin Erbakan hocayı vefat yıldönümünde hayırla ve rahmetle yâd ediyorum. Ruhu şâd, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erbakan'ı anma paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Merhum Başbakanlarımızdan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 11. yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum.

Merhum Erbakan, zorlu mücadelelerle geçen siyasî hayatında, siyaseti her şart altında sivil bir zeminde sürdürme kararlılığından asla vazgeçmeyerek, "Milli Görüş" fikrinin anlamını yalnızca sözlerle değil eylemleriyle de hayata geçirdi.

Milletimize olan inancı ve güveni doğrultusunda geliştirdiği, 'Yeniden Büyük Türkiye' idealinin banisi olan merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, cesareti, feraseti ve ilkeli duruşuyla daima örnek bir lider olarak hatırlanacaktır."

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında, "27 Şubat 2011'de aramızdan ayrılan Milli Görüş siyaseti lideri, dava adamı, eski başbakanlarımızdan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı saygı ve rahmetle anıyoruz. Mübarek Miraç Kandilinde kendisini dualarımızdan eksik etmeyelim." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN

İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaşımında, "Bu milleti yeniden büyük düşünmeye inandırdı; tarihin sayfalarına ve milletimizin gönlüne adını hayırla yazdırdı... Prof. Dr Necmettin Erbakan hocamızı vefatının sene-i devriyesinde rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : erbakan hoca necmettin erbakan erbakan vefat yıl dönümü
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