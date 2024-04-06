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06 Nisan 2024 Cumartesi 23:54:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 23:54:00

Siverek'te seçimin yenilenmesine karar verildi

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, İl Seçim Kurulu tarafından seçimin yenilenmesine karar verildi.

İl Seçim Kurulu, Yeniden Refah Partisinin Siverek ilçesindeki seçim sonuçlarına yaptığı itirazı değerlendirdi.

İnceleme sonrası Kurul, seçimin yenilenmesine karar verdi.

Siverek'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti adayı Ali Murat Bucak yüzde 40,23, Yeniden Refah Partisi adayı Hasan İzol yüzde 40,17 oy almıştı.

Etiketler : Şanlıurfa Siverek Seçim Kurulu Yenileme
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