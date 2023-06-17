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17 Haziran 2023 Cumartesi 17:22:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 17:22:00

Sivas'ta Türkiye Yüzyılı Valilik Ormanı kurulacak

Kaynak: AA

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Sivas'ta 1000 dönüm arazi üzerine kurulacak Türkiye Yüzyılı Valilik Ormanı'nda 100 bin fidan toprakla buluşturulacak

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ağaçlandırma çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği kente yeni bir orman kazandırılıyor.

Vali Yılmaz Şimşek, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Karşıyaka Mahallesi Serpincik Göleti civarında 1000 dönüm arazide oluşturulmaya başlanan Türkiye Yüzyılı Valilik Ormanı alanında incelemede bulundu.

Şimşek, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Şu an için teraslama çalışmaları sürüyor. Yol çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Sonbahara kadar buraya 100 bin fidanı dikmiş olacağız. Kardeşler Ormanı gibi bir orman da bu bölgeye kazandırılacak. Ormanın içinde park, dinlenme yerleri de olacak. Sosyal ormancılık kapsamında da bu bölgeye korunga bitkisi ekilecek." ifadelerini kullandı.

Etiketler : sivas türkiye yüzyılı sivas valiliği
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