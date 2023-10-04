Sivas'ta arazide çok sayıda gelinlik bulundu
Kaynak: AA
Sivas'ta araziye atılan bazıları parçalanmış, çok sayıda gelinlik bulundu.
Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı Tavra Deresi kenarında gezen vatandaşlar, araziye atılmış çok sayıda gelinlik gördü.
Kullanılmış olduğu görülen, bir kısmı parçalanmış gelinliklerin kim veya kimler tarafından atıldığı bilinmiyor.
- HÜRJET'te heyecanlandıran gelişme!
- 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Merdan Yanardağ'ın tahliyesine karar verildi
- Kılıçdaroğlu'na 'Gazi Meclis' tepkisi! "Gelinen nokta vahimdir"
- KKTC'de Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi
- Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı
- Sivas'ta arazide çok sayıda gelinlik bulundu