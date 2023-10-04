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04 Ekim 2023 Çarşamba 15:34:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 15:34:00

Sivas'ta arazide çok sayıda gelinlik bulundu

Kaynak: AA

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Sivas'ta araziye atılan bazıları parçalanmış, çok sayıda gelinlik bulundu.

Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı Tavra Deresi kenarında gezen vatandaşlar, araziye atılmış çok sayıda gelinlik gördü.

Kullanılmış olduğu görülen, bir kısmı parçalanmış gelinliklerin kim veya kimler tarafından atıldığı bilinmiyor.

Etiketler : gelinlik buluntusu arkeolojik keşif Sivas arazisi
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