VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
‘Ay'a bu kıyafetle gidecekler
Mangal yaparken gözaltına alınmış
Gençlerin eğitimine destek
Aydınlıkevler Bostancı'da
TOKİ 50 ilde 575 arsayı açık artırmayla satacak
ABD, Avustralya'ya Tomahawk füzesi satışını onayladı
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
AB depremlerden etkilenen bölgelere yardımlarını sürdürecek
"Asrın Felaketi: 06 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri" kitabı yayımlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır'a gidecek
PKK'nın sözde basın komitesi yapılanması deşifre oldu
Paris'te grevdeki çöp toplayıcıları zorla çalıştırmaya başlandı
İstanbul Havalimanı'na "Dünya Havalimanları 2023"ten iki ödül
Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Depremler ve sel baskını... "Devletimiz ilk andan itibaren seferber oldu"
'15-16 Mart Dezenformasyon Bülteni' yayımlandı
YSK'nin seyyar sandık kararı Resmi Gazete'de
Tüketicinin hak arama yolları kolaylaştırılıyor
Ramazan bu yıl 29 gün sürecek
Hudut Kartalları 7'si terörist 11 kişiyi yakaladı
Deprem soruşturmalarında 7 ilde yıkılan binalardan delil toplanması tamamlandı
Şanlıurfa'da su fiyatlarında fahiş artış yapanlara yasal işlem yapılacak
Türkiye'de bu yıl 23 akıllı ürünün çıkarılması hedefleniyor
Türkiye 'yaş'lanıyor
17 Mart 2023 Cuma 13:45:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 13:45:00

Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Şırnak Valiliği, bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri sınırında yer alan Cudi Dağı, Bestler Dereler bölgesi, Kurt Dağı, Kureşin, Kurt Dağı, Kel Mehmet Dağları, Serin Vadi, Faraşin, Altın Dağ, İncebel Dağı, Oymakaya ve Tanin bölgelerinin, 17-31 Mart tarihlerinde 15 günlüğüne "geçici güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, bu alanların koordinatlarının valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı

Etiketler : şırnak özel güvenlik bölgesi şiddet kamu düzeni

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX