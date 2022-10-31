İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in terörü destekleyen ifadelerine sert tepki gösterdi.

Terör koridoru savunuculuğa soyunan CHP'li Erkek, "Biz kardeşsek bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun bizim için sakıncası yok. Biz yalnızca bölgemizde değil Ortadoğu'da da barışı tesis etmek zorundayız. Türkiye olarak buna örnek olmak, öncülük yapmak zorundayız" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, CHP'li Erkek'in açıklamalarına sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda tepki gösterdi. Bakan Soylu mesajında, "Bu video CHP tarihinin utanç vesikasıdır CHP kimlerin elinde? Mahkeme basan eşkıya takımı öncüsü, "terör koridoru" savunucusu CHP'li Muharrem Erkek, PYD Terör Örgütünün sınırlarımızda olabileceğini söylüyor. Büyükelçiler-Tezkere-Kayıp 8 saat Emperyalizmin operasyon çocukları..." ifadelerini kullandı.