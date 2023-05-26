Sinan Oğan: HDP'nin olduğu yerde Türk Milliyetçileri olmayacaktır!

Oğan, TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sorulan Oğan, sır olan hiçbir şeyin olmadığını, seçim süreci boyunca dile getirdiği hassasiyetleri Erdoğan ile paylaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kendisiyle aynı hassasiyetleri paylaştığını söylediğini vurgulayan Oğan, "Asla iddia edildiği gibi bir pazarlık söz konusu olmadı, konusunu açmadık bile. Son derece medeni, karşılıklı saygı çerçevesinde geçen bir görüşme oldu." diye konuştu.

Oğan, Erdoğan ile geleceğe yönelik Türkiye'nin daha da güçlendirilmesi, içinde bulunduğu sorunlardan çıkarılması ve Türk cumhuriyetlerine dönük konuşmalarının olduğunu ifade etti.

Her türlü terör örgütüne karşı sürdürülen istikrarlı mücadelenin devam ettirilmesinin de konuşulduğunu vurgulayan Oğan, seçim boyunca ifade ettikleri bütün başlıkların konuşulduğunu, bu başlıklara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşı çıkmadığını vurguladı.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik harekatlar düzenleyerek bu bölgeleri güvenli hale getirdiği ve buralara Suriyelileri gönüllü şekilde gönderdiği anımsatılan Oğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bir taraftan PKK'nın oradaki yapılanmalarına yönelik operasyonlar yapıyor, diğer taraftan da o bölgede sürdürdüğü imar, inşaat çalışmalarıyla Suriyelilerin kendi ülkelerine güven içerisinde dönmelerini sağlıyor. Sığınmacılar kendi ülkelerine güven içinde dönmeye başladılar, bundan sonra bu dönüş daha da hızlanacaktır. Kılıçdaroğlu, birden bire sığınmacı kartını açtı. 2 aydır sahada Kılıçdaroğlu'ndan tek bir kelime duymadık. Seçimlere üç gün kala bu konuda şey kesildiniz. Demek ki bir ciddiyet yok karşı tarafta. Biz oturduk konuştuk. Bunlar açık şeyler. Ben o ciddiyeti öbür tarafta görmedim zaten."

- "CUMHURBAŞKANLIĞINI KAZANMAYA DAİR EN UFAK BİR UMUT ORTAYA SERMEMİŞSİNİZ"

Oğan, "Tezkereye hayır diyerek sığınmacıları gönderebilmek mümkün mü?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Temel çelişki orada. Tezkereye 'hayır' dediğiniz anda askerimizi çekmek zorundayız. Askerimizin olmadığı bir alanda siz sığınmacıları nasıl göndereceksiniz? Sınıra götüreceksiniz, mancınıkla mı karşıya atacaksınız? Tezkereye karşı çıkmakla sığınmacıları göndermek aynı anda zaten mümkün olan bir şey değil. Kılıçdaroğlu, çıkıp 'Tamam biz bundan sonra tezkereye 'evet' diyeceğiz' diyorsa oturalım o zaman yeniden konuşalım ama şu ana kadar ki tavırları tezkereye karşı çıkmaktan ibaretti. Sayın Kılıçdaroğlu'na, yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Çıktığı televizyon programında bizi suçladığını duydum. Kendisine şu hatırlatmayı yapmak isterim. Sayın Kılıçdaroğlu, siz bugün ikinci tura girme hakkını kazandıysanız Sinan Oğan ve Ata İttifakı sayesindedir. Biz seçimlere girmeseydik siz ikinci tura kalamıyordunuz. Bunun farkında mısınız? Dolayısıyla siz yeterince çalışmamışsınız, ödevinizi yapmamışsınız. 20 yıllık iktidarın karşısında parlamentoyu kaybetmişsiniz, cumhurbaşkanlığını kazanmaya dair en ufak bir umut ortaya sermemişsiniz."

- "HDP KURUMSAL DESTEĞİNİ AÇIK BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYMUŞTUR"

Oğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini, Kılıçdaroğlu'ndan da bir talebinin olmadığını, prensiplerini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'na 'Siz bu seçimi nasıl kazanacaksınız?' diye sordum. Söylediği şeyler bana hiç ikna edici gelmedi." diyen Oğan, şunları kaydetti:

"Benim orada kırmızı çizgim HDP idi. HDP'yi bu işin dışında bırakarak nasıl kazanacaksınız seçimi. HDP ile yan yana gelmem zaten eşyanın tabiatına aykırı. Bazen bizi eleştiriyorlar. Ne yapsaydım. Türk milliyetçisi olarak HDP ile yan yana durup kendimi mi inkar etseydim. Bugün itibarıyla HDP Sayın Kılıçdaroğlu'na desteğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu kurumsal bir destektir. Kemal Kılıçdaroğlu hem benim adayım olacak hem HDP'nin adayı olacak. Bu olacak şey değil. HDP kurumsal desteğini açık bir şekilde ortaya koymuştur, Türk milliyetçiliği rüzgarından rahatsız olduğunu dile getirmiştir. İstedikleri kadar rahatsız olsunlar. Ben üç sene önce yola çıktım. O zaman temel argümanımız HDP'nin Türk siyasetini kilitleme hedefini ortadan kaldıracağız demiştik. Bugün geldiğimiz noktada HDP Türk siyasetini kilitleme yetisini yitirmiştir. Çabaları vardır. HDP'nin 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz' dediği yerde Türk milliyetçileri olmayacaktır. Göreceğiz hep beraber."

Oğan, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in etkisiyle karar aldığınızı iddia ediyorlar. Bu iddialara ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine, bu iddiaları dile getirenlerin Türk milliyetçilerini ve milliyetçiliğini, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i tanımadıklarını ifade etti.

Aliyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğini, desteklediğini, Karabağ'ın kurtarılmasında Türkiye'nin rolünü önemsediğini anlatan Oğan, "Bu, Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanının Türkiye'nin iç politikasına karışacağı anlamına gelmiyor. Açık ve net söylüyorum. Aliyev beni aramamıştır. Aliyev'in asla böyle bir girişimde bulunacağını da aklımın ucundan geçmez. Aliyev'e hürmetim vardır, bir Türk devletinin cumhurbaşkanıdır." diye konuştu.

- "HDP'YE RAĞMEN DİĞER TARAFA DESTEK VERİP, ÜLKEDE KRİZ Mİ ÇIKARSAYDIK?"

Sinan Oğan, "İstikrar vurgunuz da ön plana çıktı. Cumhurbaşkanı ile parlamentonun aynı ittifaktan olmasının istikrar için önemi nedir?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Yeni geçilen sistemde parlamento ile Cumhurbaşkanlığının farklı yerlerde olması ülkeyi krize götürür. Parlamentoyu alan tarafın cumhurbaşkanlığını alması, ülkenin geleceği ve istikrarı açısından son derece önemlidir. Bir Türk milliyetçisi olarak ülkemin krizi girmesini istemiyorum. Ülkemde parlamentonun kilitlenmesini istemiyorum. Türk milliyetçisi olarak parlamentoyu alan Cumhur İttifakı'na cumhurbaşkanlığında destek vermekten daha doğal bir şey olamaz. HDP'ye rağmen diğer tarafa destek verip ülkede kriz mi çıkarsaydık. Ekonomik sıkıntıları da dikkate aldığımızda bu ülkenin tek bir dakika dahi istikrarsızlığa tahammülü yoktur. Özellikle istikrara vurgu yaparak tercihimizi Cumhur İttifakı'ndan yana yaptık. Seçmenlerimizden, istikrarın devamı için 28 Mayıs'ta oy kullanmalarını istiyorum."

Oğan, 14 Mayıs seçimlerinden sonra tarafsız kalmayı tercih etmediğini, iddialı bir siyasetçi olduğunu belirtti.

Memleketin halini balkondan izleyecek hallerinin olmadığını vurgulayan Oğan, "Bir taraf olmamız gerekirdi. Tarih bizi 'HDP ile yan yana durmadı' diye yazacak. Bir Türk milliyetçisi olarak eleştirdiğimiz 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' diyen, HDP'yi güzelleyen bir yapıyla beraber olmamız söz konusu değildi, biz de olmadık." dedi.

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Oğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Azerbaycan'ın Zengezur Koridoru'nu baypas eden bir projesi var. Çok tepki çekti. Bu koridorun önemi nedir?" sorusu üzerine, bu koridorun Türk dünyası için nefes borusu niteliğinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin şu anda Türk dünyası ile doğrudan bağlantıya sahip olmadığını vurgulayan Oğan, şunları kaydetti:

"Zengezur Koridoru bu kara bağlantısını sağlıyor. Karabağ'da 44 günde büyük bir zafer kazanılacağı hem de savaşın sonunda Zengezur'dan bir koridorun açılabileceği ve bunun da Ermenistan'a kabul ettirilebileceği aklımın, hayalimin ucundan geçmezdi. Bu büyük bir diplomatik başarıdır. Sen bu diplomatik başarıyı güçlendireceğin yerde çıkıp bir projeden bahsediyorsun. Sen bu koridoru anlamsız kılmaya çalışıyorsun. Çin bile Zengezur Koridoru'nu kullanmak isterken sen kalkıp burayı baypas edecek şekilde Ermenistan ve İran'ın tarihi rüyasını gerçekleştirecek şekilde yaparsın. Sadece HDP meselesi değil bu meselede son derece önemlidir. Ömrünü Türk dünyasına adamış bir siyasetçiyim ben. Ermenistan'ın gönlü hoş olsun diye Azerbaycan'ın tarihi bağlantısını yok sayacağım. Böyle bir şeyin yanında benim olmam zaten söz konusu değildi. Bir Turancı için, bir Türk milliyetçisi için olmazsa olmazdır bu koridor. Bu koridoru doğru anlamak lazım. Bu koridora halel getirecek her türlü girişimin karşısındayım. Karabağ'da bir başarı sağlandı ama o başarıyı boğmaya çalışan bir yapının da hala mevcut olduğunu unutmamak lazım. İnşallah 28 Mayıs'ta yüksek bir oy oranıyla seçimler yapılacak, Zengezur Koridoru'nun garantörü olarak Türkiye'nin mevcut hükümeti ağırlığını koyacak, o koridor açılacak. O koridor açıldığı zaman bir Turancı için bundan daha mutlu ne olabilir ki?"

Oğan, Cumhur İttifakı'na girmeden önce de sonra da doğruya doğru dediğini, Karabağ politikası, Mavi Vatan ve Türk Devletleri Teşkilatı tezlerinin doğru olduğunu ifade ettiğini dile getirdi.

Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan topraklarını tanıma noktasında hazır olduğunu anlatan Oğan, "Artık o 24 Nisan zırvalarının da bitirilmesini sağlayacak bu durum. 24 Nisan zırvaları yıllardır Türkiye'nin enerjisini emiyordu. Artık bu işlerden kurtulacağız. Ermenistan burada bir çıban başı gibi duruyordu. O çıban temizlendi, kesildi, atıldı. Şimdi bunun ikinci hamlesi gerekiyor. Onun için istikrar önemli. Türkiye'nin istikrarı sadece Türkiye için değil, Türkiye'nin istikrarı Azerbaycan için, Kazakistan için, Türk dünyası için önemli, Turan için önemli. Türk Devletleri Teşkilatı bunun için önemli." şeklinde konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN TÜRK MİLLETİNİN ÇIKARLARIDIR"

Yabancı basının Türk dış politikasına yönelik demeçlerinin sorulduğu Oğan, Türkiye'nin Libya ve Mavi Vatan gibi birkaç konudaki tavrının Batılı ülkeleri rahatsız ettiğini belirtti.

Türk dış politikasının dış ticaretinin önünü açar nitelikte olacağını ifade eden Oğan, "Bunun için de Türkiye yeri geldiğinde masaya yumruğunu vuracak, yeri geldiğinde güler yüzünü gösterecek. Bu Batılıları rahatsız ediyor. Türkiye bölgede yegane ülkedir ki Batı'nın her dediğini o anlamda yapmadı. Rahatsızlık sebeplerinden bir tanesi o. Burada önemli olan Türk milletinin çıkarlarıdır." ifadelerini kullandı.

Seçimde aldığı oy oranı ve kendisine oy verenlerin çoğunun genç olduğu hatırlatılarak gençlere mesajı sorulan Sinan Oğan, "Sevgili gençler, bu yaptıklarımızın tüm hepsi anlamlıdır. Bize inansınlar, bize güvensinler. Biz yanlış yerde durmayız. Genç kardeşlerim, millet aklına, devlet aklına güvensinler. Bize güvensinler. Stratejiye ve plana sadık kalsınlar." diye konuştu.

"Plana sadık kalın" söyleminin sorulması üzerine Oğan, Türk milliyetçilerini siyasetin ana gündemine oturtmayı ve HDP'yi siyasetin ana gündeminden düşürmeyi planladıklarını, bunda da başarılı olduklarını aktardı.

Bundan bazı kesimlerin rahatsız olduğunu belirten Oğan, "HDP'nin tüm hedefi, Türkiye'de cumhurbaşkanını belirleyecek noktaya gelmek, belirledikleri cumhurbaşkanına Suriye'deki PKK'istana yönelik operasyonları durdurmak suretiyle orada bir PKK'istan kurulmasını yapmaktı. Biz buna engel olduk. Bu asla mümkün olmayacak. Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna oturacak cumhurbaşkanın sırtında bir HDP gölgesi, PKK gölgesi asla olmayacak. Buna müsaade etmeyeceğiz. Planımızın temelinde bu vardı. Biz bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Sinan Oğan, cumhurbaşkanının yüksek oy oranıyla seçilmesi gerektiğini belirterek, "Yüksek oy oranıyla olması şu demek, 50,1 ile de cumhurbaşkanı olunuyor, 56 ile de cumhurbaşkanı olunuyor. Ama güçlü, istikrarlı bir Türkiye için yüksek bir oy oranıyla artık Türkiye'nin bütün bir ekonomik sorunlarını, içeride, dışarıda boğuştuğu bu sorunları ancak güçlü ve iyi bir destekle seçilmiş bir hükümet sağlar. Onun için de biz elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Oğan, "Bizim olduğumuz yer, doğru yerdir. Gençler buna inansın." ifadesini kullandı.