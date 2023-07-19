Sıla yolunu pedalla aştılar

Belçika'dan bisikletle yola çıkan iki arkadaş Türkiye'deki baba ocağına bisikletle geldiler. 2 bin 500 kilometre yolu pedallayarak gelen gurbetçiler mahallelerinde Türk bayraklarıyla karşılandı.

ARKALARINDAN SU DÖKTÜLER

Belçika'da yaşayan 57 yaşındaki Mustafa Öz ve 63 yaşındaki Selahattin Eren, bisikletle Türkiye'ye gelmeye karar verdi ve Temse kentindeki evlerinden arkalarından su dökülerek uğurlandı. Lüksemburg, Fransa, İsviçre, İtalya ve Yunanistan'ı pedallayarak Türkiye sınır kapısına ulaşan gurbetçiler, duygu dolu anlar yaşadı.

UNUTULMAZ BİR DENEYİMDİ

2 bin 500 kilometrelik yolu 14 günde arkalarında bırakan ikili, Mustafa Öz'ün Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki baba ocağına kadar bisiklet üzerinde geldi. Onları Türk bayrakları ile karşılayan aileleri ile kucaklaşan gurbetçiler, uzun bir süre hasret giderdi. 14 gün boyunca bisiklet üzerinde sıla yolu çeken iki arkadaş 'unutulmaz bir deneyimdi' dedi.

Yolda karşılaştıkları gurbetçiler tarafından olumlu tepkiler aldığını söyleyen Mustafa Öz, "Yolda bizi görünce selam veriyorlar. Özellikle gurbetçilerden öyle tepkiler aldık. El salladılar, korna çaldılar. Genellikle bizi görünce deli diyorlar" ifadelerini kullandı.

Memleket yolunun İsviçre ayağında fırtınaya yakalandıklarını anlatan Selahattin Eren, "İsviçre'den geçerken fırtınaya yakalandık. Yollara ağaçlar devrildi. Bir ağaç tam önüme düştü, ben arkada Mustafa ağacın diğer tarafında kaldı. Belediye işçileri ağacı kesip yolu açtılar öyle geçtik. Çok güzel bir anıydı. Bunu parayla istesen yapamazsın" dedi.