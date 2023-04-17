Sıkıntıları yine biz çözeriz

Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'da 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Muhalefete yüklenen Erdoğan, şunları söyledi:

"Urfa'yı anlamak için, Türk'üyle, Kürdüyle, Arabıyla bu ülkenin tüm renkleriyle kucaklamak gerekir. Biz toprağı her karışıyla ona 'Şanlı' unvanını veren bereketiyle seviyoruz. Şanlıurfa'da 12 bin 728 binadaki 22 bin 464 bölüm bu depremde kullanılamaz hale geldi. Bölgede genelinde 311 bin binada 872 bölüme ulaşıyor. Deprem haberini alır almaz devleti ve milletiyle tüm imkanlarımızı bu bölgeye taşıdık. Şanlıurfa depremin ardından bir de sel felaketiyle imtihan oldu. Şimdiden kalıcı konutların inşaatları yükselmeye başladı. Bayramda inşaatı tamamlanan ilk köy evlerimizi hak sahiplerine teslim edeceğiz. Dünyada bu çapta bir felaketten 2 buçuk ay geçtikten sonra vatandaşlarımızı yuvalarına kavuşturabilecek başka bir devlet yok, yönetim de yok."

"KOALİSYONCULUK OYUNU"

"Seçim sosyal medya mecralarında, yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Seçim önce milletin gönlünde sonra sandıkta kazanılıyor. Aralarındaki fay hatlarıyla baş edemeyip kafa göz birbirine girenlerin, 14 milyonun hayatını etkileyen felaketin üstesinden gelmesi mümkün değil. Bunların kendilerine hayrı yok ki ülkenin dertlerine derman olsunlar. Daha kendi aralarındaki fay hatlarıyla baş edemeyenlerin, felaketin üstesinden gelmesi zaten mümkün değil. Onları kendi hallerine bırakın. Varsınlar kendi kendilerine koalisyonculuk oynayıp, makam millet dağıtsınlar. Varsınlar PKK'sından FETÖ'suna, tüm terör örgütlerinin eteklerinin altına girip onlarda medet umsunlar. Yasin Börü'nün, gezi olaylarının, eli kanlı katillerini serbest bırakma sözü versinler. Biz milletimizle birlikte kendi işimize bakacağız. Kendi geleceğimize bakacağız."

"PAHALILIĞI ÇÖZECEĞİZ"

"Bu ülkenin geçtiğimiz 21 yıldaki tüm meselelerini nasıl biz çözdüysek, bugünkü meselelerin çözüm adresi yine biziz. Ötekiler sadece sıkıntıları biliyor. Biz ise hem sıkıntıları hem çözüm yollarını biliyoruz. Biz iktidarın, milletin hayrı için nasıl kullanılacağını biliyoruz. Eskiler 'Boş teneke çok ses çıkarır' derdi. Şu güzelim Şanlıurfa Havalimanı'nı kimler yaptı? Bu güzelim yolları kimler yaptı? Harran Üniversitesi'ni kim yaptı? Yaparsa Erdoğan yapar. Ötekiler sadece konuşmayı bilir. Biz ise söylediklerimizi namus borcu biliriz. Hayat pahalılığı olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz. Milli gelirimizi 20 yılda 3 bin 600 dolardan 10 bin 600 dolara nasıl çıkarttıysak, her insanının hayal ettiği refah seviyesine ulaştırmayı da yine biz sağlayacağız."

"LAF DEĞİL ESER ÜRETİYORUZ"

"Ülkemizde de hiçbir eserleri, hizmetleri, hayırlı işleri olmadığı halde en yüksek perdeden bağıran bir kesim var. Biz bunların karşısına lafla değil eserlerimizle çıkıyoruz. Şanlıurfa'ya son 20 yılda 138 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Bay bay Kemal'in Ankara, İstanbul, İzmir büyükşehir, ne yaptınız buralarda? Bunların bir şey yapacağı yok. 73 adet spor tesisi yaptık, sosyal yardımlarda 22 milyar lira tutarında yardım aktardık. 1700 yataklı şehir hastanemizin inşaatı sürüyor. Şanlıurfa'da 3 buçuk milyon dekar zirai alanı çiftçilerimize açtık. 18 milyar lira tutarındaki tarımsal destek verdik. 11 ilçemize doğalgazı getirdik."

Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'da depremzedelerle iftar programında yaptığı konuşmada da, muhalefetin asrın felaketi üzerinden istismar siyasetine tepki gösterdi: "Birileri depremi ve acılarımızı istismar etmenin peşine düştü. Göreve gelirlerse her şeyi bedava vereceklermiş. Yıllardır yönettiğiniz şehirlerde neden bedava vermediniz? Sahte vaatleri bırakın."

GENÇLERDEN "REİS'İ ARA" ÇAĞRISI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Pendik'te "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" programına katıldı. Gençlerle bir araya gelen Bakan Kurum "Reis'i ara" çağrılarına kayıtsız kalmayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Pendik'in 14 Mayıs'ta neler yapacağını şimdiden görür gibi olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Durmayacağız, daha fazla çalışacağız ve inşallah sandıkları da patlatacağız. Bugüne kadar gençlerimiz bundan hiçbir zaman taviz vermediler, şimdi de taviz vermeyeceklerine inanıyorum" diye konuştu.

AKŞENER'DEN ERDOĞAN'A KÜSTAH TEHDİT

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Uzun süredir devam eden yargılama tehditlerinin dozunu artıran Akşener, Başkan Erdoğan'ı yine tehdit etti: "14 Mayıs'tan sonra milletimizin sandıktan uğurlayacağı Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağımıza söz veriyoruz. Onlar için de adaleti sağlayacağımıza söz veriyoruz. Buna çok ihtiyaçları olacağını da biliyoruz."