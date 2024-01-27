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Siirt-Şırnak kara yolu trafiğe açıldı
27 Ocak 2024 Cumartesi 18:52:00 - Güncelleme:27 Ocak 2024 Cumartesi 18:52:00

Siirt-Şırnak kara yolu trafiğe açıldı

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Siirt'in Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan, kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yolu, ulaşıma açıldı.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, dün gece ilçede etkili olan kar ve tipi nedeniyle Eruh-Şırnak kara yolunun Birini Tepesi mevkisinde çalışmalarını tamamlayarak yolu ulaşıma açtı.

Ekipler, kar ve tipi nedeniyle kapanan Pervari-Özpınar ve Köprüçay-Doğanca kara yolu ile Şirvan-Cevizlik kara yolunu da trafiğe açtı.

İl Özel İdaresi ekipleri de Şirvan ve Pervari ilçelerinde yolu kapanan köy ve mezra yollarını ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler : Siirt yol açıldı Eruh ulaşım kara yolu açık
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