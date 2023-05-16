CHP'nin oyu sadece 2.7 puan artarken listesindeki 4 küçük ortak 37 vekillik aldı. Deva Partisi'nin CHP listelerinden aday gösterdiği 25 isimden 14'ü Meclis'e girmeye hak kazandı. Saadet Partisi de 24 milletvekili aday adayından 10 tanesini CHP listelerinden TBMM'ye sokmayı başardı. Gelecek Partisi ise 19 milletvekili adayını CHP listelerinden gösterirken, 10 vekille Meclis'te temsil oluşturabilecek. Demokrat Parti de CHP listelerinden gösterdiği 3 adayın 3'ünü de Meclis'e göndermiş oldu. Buna göre CHP listelerinden Meclis'e girecek Deva Partili vekiller şöyle;

Sadullah Kısacık (Adana), Sadullah Ergin (Ankara), İdris Şahin (Ankara), Burak Dalgın (Balıkesir), Ertuğrul Kaya (Gaziantep), Elif Esen (İstanbul), Hasan Karal (İstanbul), Evrim Rızvanoğlu (İstanbul), Mustafa Yeneroğlu (İstanbul), Medeni Yılmaz (İstanbul), Seda Kaya Ösen (İzmir), Selma Aliye Kavaf (Manisa), Mehmet Emin Ekmen (Mersin), Cem Avşar (Tekirdağ).

CHP listelerinden Meclis'e girecek Gelecek Parti'li vekiller ise şu şekilde;

Selim Temurci (İstanbul), İsa Mesih Şahin (İstanbul), Doğan Demir (İstanbul), Mustafa Bilici (İzmir), Cemalettin Kani Torun (Bursa), Hasan Ekici (Konya), Serap Yazıcı Özbudun (Antalya), Sema Silkin Ün (Denizli), Selçuk Özdağ (Muğla), Nedim Yamalı (Ankara).

CHP listelerinden yeni dönemde TBMM'de yer alacak Saadet Parti'li vekiller;

Birol Aydın (İstanbul), Bülent Kaya (İstanbul), Hasan Bitmez (Kocaeli), Mahmut Arıkan (Kayseri), Mehmet Atmaca (Bursa), Mehmet Karaman (Samsun), Mesut Doğan (Ankara), Necmettin Çalışkan (Hatay), Şerafettin Kılıç (Antalya), Mustafa Kaya (İstanbul).

Demokrat Parti'nin Meclis'e sokacağı vekiller;

Cemal Enginyurt (İstanbul), Haydar Altıntaş (İzmir), Salih Uzun (İzmir).

FERMUAR SİSTEMİYLE İYİ PARTİ 2, CHP 6 VEKİL KAZANDI

CHP ve İYİ Parti, milletvekili genel seçiminde 16 ilde ortak listeyle yarıştı. 2018 seçimlerinde bu illerden toplam 5 vekil çıkaran 2 parti, fermuar sistemiyle bu seçimde 8 vekile ulaştı. CHP; Aksaray, Bayburt, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Muş, Yozgat illerinden milletvekili adayı göstermedi. İYİ Parti; Adıyaman, Bartın, Batman, Çorum, Düzce, Erzincan, Hakkari, Rize ve Van illerinden aday göstermedi. Bu şehirlerin 8'inde 2018 seçiminde olduğu gibi iki partiden vekil seçilemezken, 8 ilden birer vekil meclise girdi. CHP, 1999'da il olan Düzce'de ilk kez, Erzincan'da 8, Rize'de ise 43 yıl sonra vekil çıkardı. CHP Adıyaman, Bartın ve Çorum'da da 1 vekil çıkardı. İYİ Parti ise Aksaray ve Yozgat'ta 2 vekil çıkarabildi.