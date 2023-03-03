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03 Mart 2023 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 17:30:00

SGK: EYT başvurularında "Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi" yeterli

Kaynak: AA

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Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), EYT'ye ilişkin düzenleme kapsamında sigortalılara aylık bağlanabilmesi için işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi sonrası "Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi" ile başvurulmasının yeterli olacağı bildirildi.

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kuruma gelen yoğun başvurulara ilişkin SGK'den yazılı açıklamada yapıldı.

Açıklamada, yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını yerine getiren sigortalılara aylık bağlanabilmesi için işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi sonrası, SGK'ye "Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi" ile başvurmasının yeterli olacağının altı çizilerek "Buna rağmen, işverenler tarafından işten ayrılış bildirgesi verilmeden önce 'emekli olur' yazısı temin edilmek üzere sigortalıların Kurumumuza yönlendirildiği tespit edilmiş olup sigortalıların emekli olabilmeleri için Kurumumuzdan bu yazının temin edilmesine gerek bulunmamaktadır." bilgisi verildi.

SGK tarafından e-Devlet platformunda sunulan hizmetler arasındaki, "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü", "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi", "Çalışma Hayatım" ile www.sgk.gov.tr internet adresinde yer alan "Ne Zaman Emekli Olurum" uygulamalarında sigortalıların aylığa hak kazanmak için yerine getirmesi gereken şartlar, bu şartları yerine getirip getirmedikleri ve hangi tarihte yerine getirecekleri, sigortalı tescil ve hizmet bilgilerinin bulunduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle, işverenlerce sigortalıların söz konusu belgeleri temin etmesi için Kurumumuza yönlendirilmemesi, e-Devlet üzerinden temin edilecek bilgi ve belgelere istinaden işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi, sadece hizmetlerinde tereddüt olan sigortalılar için Kurumumuzdan resmi yazı talep etmeleri aylık bağlama işlemlerinin en kısa zamanda sonuçlanmasını ve sigortalıların herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını sağlayacaktır."

Etiketler : emeklilikte yaşa takılanlar sosyal güvenlik kurumu eyt sgk

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