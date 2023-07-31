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31 Temmuz 2023 Pazartesi 17:04:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 17:04:00

SGK: Borç yapılandırmalarının son ödeme tarihi uzatıldı

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SGK, yaptığı açıklamada, son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresinin 3 Ağustos 2023 saat 23:59'a kadar uzatıldığını açıkladı.

SGK, son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresinin 3 Ağustos 2023 saat 23:59'a kadar uzatıldığını açıkladı.

SGK yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı Kurum tahsilat sistemimizde yoğunluk meydana gelmiştir. Meydana gelen bu yoğunluktan dolayı sigortalı ve işverenlerimizin mağduriyet yaşamamaları için son ödeme tarihi 31.07.2023 olan cari dönem prim borçları, yapılandırma borçları ve diğer her türlü borçlarının son ödeme süresi 5510 sayılı Kanunun 100'üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına dayanılarak 03.08.2023 tarihi saat 23:59'a kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır. Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

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