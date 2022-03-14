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14 Mart 2022 Pazartesi 13:33:00 - Güncelleme:14 Mart 2022 Pazartesi 13:33:00

Sertifikalı tohum desteğinin artırılmasının 6 üründe rekolteye olumlu yansıması bekleniyor

Kaynak: AA

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Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Başkanı Yıldıray Gençer, "Arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltik için dekarda 16 lira olarak açıklanan sertifikalı tohum kullanım desteği 2022 yılı için 24 liraya yükseltildi."

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltik için dekarda 16 lira olarak açıklanan sertifikalı tohum kullanım desteğinin bu yıl için 24 liraya yükseltildiğini anımsatarak, "Bu artış sertifikalı tohum kullanımını teşvik edecek, üretim sezonu sonunda da ülke rekoltesine artış olarak yansıyacaktır." dedi.

Gençer, AA muhabirine, 6 ürüne ilişkin sertifikalı tohum desteğinin artırılmasını değerlendirdi.

Tohumculuk sektörünün, 2006'daki mevzuat düzenlemelerinin ardından ivme kazandığının altını çizen Gençer, desteklerdeki artışın çiftçileri sertifikalı tohum kullanımına teşvik ettiğini vurguladı.

Gençer, bu yıl çiftçilere ödenecek tarımsal desteklere 3,2 milyar lira ilave yapıldığını anımsatarak, ek bütçenin çeşitli kalemlere dağıtıldığını aktardı.

Sertifikaları tohum desteğine pozitif ayrımcılık yapıldığına işaret eden Gençer, "Özellikle sertifikalı tohuma pozitif ayrımcılık yapılması hem bizleri hem de çiftçilerimizi sevindirdi. Arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltik için dekarda 16 lira olarak açıklanan sertifikalı tohum kullanım desteği 2022 yılı için 24 liraya yükseltildi. Bu artış sertifikalı tohum kullanımını teşvik edecek, üretim sezonu sonunda da ülke rekoltesine artış olarak yansıyacaktır. Ayrıca bu 6 ürün için 2021 yılı üretiminde, 42 liralık mazot-gübre desteğine ilave 50 lira ek girdi desteği ödeneceği açıklanarak, ödenecek olan toplam girdi desteği 92 liraya yükseltildi." ifadelerini kullandı.

"Sertifikalı tohumlar en az yüzde 25'lik verim artışı sağlar"

Gençer, rekoltede artış ve kaliteli ürün için sertifikalı tohum kullanımının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir bina yaparken temelin iyi atılmasına ne kadar önem veriyorsak bitkisel üretime başlarken de temeli sağlam tutmalı, mutlaka sertifikalı tohum kullanmalıyız. Sertifikalı tohumlar uygun koşullarda en az yüzde 25'lik verim artışı sağlar ve sertifikalı tohum kullanan çiftçiler harman zamanı kötü sürprizlerle karşılaşmaz. Desteklerin artması sertifikalı tohum kullanımının önemini bir kez daha ortaya koymuştur."

Gençer, yağlık ayçiçeği üretiminin, stratejik bir kararla 7 havzada daha destekleme kapsamına alındığının altını çizerek, Rusya ve Ukrayna'nın en büyük tedarikçisi olduğu bu üründe çiftçilerin üretime teşvik edilmesinin isabetli bir karar olduğunu söyledi.

Etiketler : Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Rusya ve Ukrayna çiftçiler üretime teşvik
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