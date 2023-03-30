Şentop'tan Kazakistan Meclis Başkanı Koshanov'a tebrik telefonu

Meclis Başkanlığı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Kazakistan Meclis Başkanı olarak seçilen mevkidaşı Yerlan Koshanov'ı telefonla arayarak kutladığını duyurdu.

Şentop ayrıca, Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketinin ardından Kazakistan'dan gelen arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için büyük bir fedakarlıkla çalıştıklarını söyleyerek, Kazak halkına teşekkürlerini iletti.