Şentop, Danimarka'daki saldırıyı kınadı: Uluslararası yargıyı göreve çağırıyoruz
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Danimarka'da dün Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı kınadı.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Danimarka'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan aşağılık saldırıyı ve bu kabul edilemez eylemlere izin verilmesini en sert şekilde kınadığını açıkladı.
Meclis Başkanı Şentop, "İslam'ın en temel değerlerine ve Müslümanlara saldırarak açıkça savaş açanlara karşı yasal süreçlerin başlatılması için başta Danimarka makamları olmak üzere uluslararası yargı kurumlarını göreve çağırıyoruz" ifadesini kullandı.
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