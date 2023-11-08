Selçuk Bayraktar'dan 'Karabağ Zaferi' mesajı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bayraktar, "SİHA'larla kazanılan ilk zafer olarak tarihe geçen Azerbaycan Zaferi'ni kutluyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Zor ve çetin günlerde tüm dünyaya gösterdiğimiz kardeşliğimizle her daim bir ve beraber olmaya devam edeceğiz." dedi.