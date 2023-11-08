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Selçuk Bayraktar'dan 'Karabağ Zaferi' mesajı
08 Kasım 2023 Çarşamba 18:21:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 18:21:00

Selçuk Bayraktar'dan 'Karabağ Zaferi' mesajı

Kaynak: TRT Haber

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, "SİHA'larla kazanılan ilk zafer olarak tarihe geçen Azerbaycan Zaferi'ni kutluyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bayraktar, "SİHA'larla kazanılan ilk zafer olarak tarihe geçen Azerbaycan Zaferi'ni kutluyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Zor ve çetin günlerde tüm dünyaya gösterdiğimiz kardeşliğimizle her daim bir ve beraber olmaya devam edeceğiz." dedi.

Etiketler : Selçuk Bayraktar Azerbaycan baykar
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