Selçuk Bayraktar'dan 'Karabağ Zaferi' mesajı
Kaynak: TRT Haber
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, "SİHA'larla kazanılan ilk zafer olarak tarihe geçen Azerbaycan Zaferi'ni kutluyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bayraktar, "SİHA'larla kazanılan ilk zafer olarak tarihe geçen Azerbaycan Zaferi'ni kutluyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Zor ve çetin günlerde tüm dünyaya gösterdiğimiz kardeşliğimizle her daim bir ve beraber olmaya devam edeceğiz." dedi.
SİHA'larla kazanılan ilk zafer olarak tarihe geçen Azerbaycan Zaferi'ni kutluyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 8, 2023
Zor ve çetin günlerde tüm dünyaya gösterdiğimiz kardeşliğimizle her daim bir ve beraber olmaya devam edeceğiz.
PUA-larla qazanılan ilk qələbə olaraq tarixə keçən... pic.twitter.com/Qic3l2oPuT
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