VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'de İzmir depremi! Adayı duyunca Genel Merkez'i terk etti
Meksika'da katliam gibi kaza... Tur otobüsüyle kargo kamyonu çarpıştı
Şehitlerin üzerine villa!
Türkiye ile Venezuela arasında mutabakat zaptı imzalandı
10 bin 482 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
Bakan Bayraktar, Rodriguez ile görüştü
31 Ocak 2024 Çarşamba 08:22:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 08:22:00

Şehitlerin üzerine villa!

ABONE OL

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonuyla gündeme gelen villaların, Anıtlar Kurulu kararına rağmen tamamlandığı ortaya çıktı.

CHP'li B.Çekmece Belediyesi'nin rüşvetle ruhsat verdiği villaların inşaatında Osmanlı askerlerine ait kemikler bulunmasına karşın çalışmalar devam ettirilmiş.

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin, temel atılmadan inşa edilen 8.5 milyar liralık 140 ölüm villasına rüşvet karşılığı imar verdiği ortaya çıkmış, 18 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır'ın da olduğu 7 belediye personeli ile Gül İnşaatın sahibi Ali Gül tutuklanmıştı.

Büyükçekmece göl havzasındaki villalara ilişkin yeni skandallar ortaya çıktı. Medyaradar'ın haberine göre, inşaatta kanalizasyon kazısı sırasında üzerlerinde eski para olan 4 farklı kişiye ait kemikler bulundu.

BELEDİYE DURDURMADI

Anıtlar Kurulu 24 Kasım 2023'te belediyeye "inşaatı durdurun" yazısı gönderdi. Yazıda, "... yapılan kanalizasyon kazısı sırasında dört farklı şahsa ait kemik parçaları, yedi adet eski para bulundu" denildi.

Anıtlar Kurulu, kazı yapılan alanın taşınmaz kültür varlığı olup olmadığının incelenmesi için uzman ekipler tarafından detaylı kazı çalışmaları yapılıncaya kadar inşaat faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi. Karar Büyükçekmece Belediyesi'yle birlikte İstanbul Valiliği'ne de gönderdi. Büyükçekmece Belediyesi ise kararı görmezden gelerek inşaatı devam ettirdi. Öte yandan villaların yapıldığı arazinin Balkan Harbi'nde Osmanlı askerlerinin savunma hattı olarak kullanıldığı öğrenildi.

Etiketler : chp belediye villa şehit
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
Anne oldu

Anne oldu
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX