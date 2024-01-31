Şehitlerin üzerine villa!

CHP'li B.Çekmece Belediyesi'nin rüşvetle ruhsat verdiği villaların inşaatında Osmanlı askerlerine ait kemikler bulunmasına karşın çalışmalar devam ettirilmiş.

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin, temel atılmadan inşa edilen 8.5 milyar liralık 140 ölüm villasına rüşvet karşılığı imar verdiği ortaya çıkmış, 18 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır'ın da olduğu 7 belediye personeli ile Gül İnşaatın sahibi Ali Gül tutuklanmıştı.

Büyükçekmece göl havzasındaki villalara ilişkin yeni skandallar ortaya çıktı. Medyaradar'ın haberine göre, inşaatta kanalizasyon kazısı sırasında üzerlerinde eski para olan 4 farklı kişiye ait kemikler bulundu.

BELEDİYE DURDURMADI

Anıtlar Kurulu 24 Kasım 2023'te belediyeye "inşaatı durdurun" yazısı gönderdi. Yazıda, "... yapılan kanalizasyon kazısı sırasında dört farklı şahsa ait kemik parçaları, yedi adet eski para bulundu" denildi.