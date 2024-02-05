Şehit pilotlar son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk için ilk tören Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığı'nda düzenlendi.

Resmi törenin ardından, pilotların naaşları Ahmet Hamdi Akseki Camiine getirildi.

Şehit pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen 33 yaşındaydı. Evlilik planları yapıyordu. 24 Şubat'ta nişanlanacaktı.

Şehit Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk ise 54 yaşında ve iki kız babasıydı.

Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki törende şehitlerin aileleri taziyeleri kabul etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da cenaze törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdığı cenaze namazında MHP Lideri Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile TSK'nın komuta kademesi birlikte saf tuttu.

Namazın ardından şehitlerin tabutları camiden meslektaşlarının omuzlarında gözyaşları ve dualarla taşındı.

Şehit pilotların naaşı, Karşıyaka Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.