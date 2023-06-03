Şehit babaya ilk ziyaret

Kütahyalı Emine Çetinkaya, vatani görevi sırasında trafik kazasında şehit düşen babası İbrahim Taşkın'ın mezarını 53 yıl sonra buldu. Yol parasını ayarlamak için iki ay bir kafede çalışan Çetinkaya, babasının mezarında mutluluk gözyaşı döktü.

14 YAŞINA KADAR KİMSE SÖYLEMEMİŞ

Kütahya'da yaşayan 53 yaşındaki Emine Çetinkaya, henüz 13 günlükken şehit düşen babasını hiç göremedi. Çetinkaya, 14'üne geldiğinde dedesinden babası İbrahim Taşkın'ın Konya'da vatani görevini yerine getirirken geçirdiği kaza sonucu 21 yaşında şehit olduğunu, zamanın şartları nedeniyle cenazesinin kentte defnedildiğini öğrendi. Evlendikten bir süre sonra dedesi de yaşamını yitiren Çetinkaya, babasının mezarının Konya Şehitliği'nde olduğunu öğrendi.

YARDIM TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Babasının kabrini ilk kez ziyaret eden Çetinkaya, babasının mezarına ulaşmak için yıllarca çabaladığını anlatarak, "Babamın bir fotoğrafından başka hiçbir şeyi yoktu. Dedemdeydi ondan aldım. Bir fotoğrafla bu vakte kadar babamın hayaliyle yaşadım" diye konuştu. Çetinkaya "Yetkililerin ulaşım yardım teklifini kabul etmedim. 'Bir işe gireceğim, çalışacağım, yol paramı ayarlayacağım öyle gideceğim' dedim. Bir kafede işe başladım, 2 ay çalıştım para hazırladım geldim" dedi.

Emine Çetinkaya, "Yetkililer beni babamın mezarına getirdi. Ağlamak istiyorum, ağlayamıyorum, sevinmek istiyorum sevinemiyorum. Şöyle mezarına sarılıp yatmak istiyorum. Nasip bu zamanaymış" diyerek gözyaşı döktü.