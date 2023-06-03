VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan girdiği her seçimden zaferle çıktı
İlk kez milletvekili seçilen 332 milletvekilinin 322'si yeminini tamamladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'a başsağlığı mesajı
Türk müteahhitlik sektörü yurt dışında 5 ayda 6,5 milyar dolarlık iş üstlendi
Yemen'de ödenmeyen memur maaşları Husiler ile hükümetin uzlaşısına engel oluyor
Canavar değil, balçık çıktı
03 Haziran 2023 Cumartesi 07:10:00 - Güncelleme:03 Haziran 2023 Cumartesi 07:10:00

Şehit babaya ilk ziyaret

ABONE OL

Kütahyalı Emine Çetinkaya, vatani görevi sırasında trafik kazasında şehit düşen babası İbrahim Taşkın'ın mezarını 53 yıl sonra buldu.

Kütahyalı Emine Çetinkaya, vatani görevi sırasında trafik kazasında şehit düşen babası İbrahim Taşkın'ın mezarını 53 yıl sonra buldu. Yol parasını ayarlamak için iki ay bir kafede çalışan Çetinkaya, babasının mezarında mutluluk gözyaşı döktü.

14 YAŞINA KADAR KİMSE SÖYLEMEMİŞ

Kütahya'da yaşayan 53 yaşındaki Emine Çetinkaya, henüz 13 günlükken şehit düşen babasını hiç göremedi. Çetinkaya, 14'üne geldiğinde dedesinden babası İbrahim Taşkın'ın Konya'da vatani görevini yerine getirirken geçirdiği kaza sonucu 21 yaşında şehit olduğunu, zamanın şartları nedeniyle cenazesinin kentte defnedildiğini öğrendi. Evlendikten bir süre sonra dedesi de yaşamını yitiren Çetinkaya, babasının mezarının Konya Şehitliği'nde olduğunu öğrendi.

YARDIM TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Babasının kabrini ilk kez ziyaret eden Çetinkaya, babasının mezarına ulaşmak için yıllarca çabaladığını anlatarak, "Babamın bir fotoğrafından başka hiçbir şeyi yoktu. Dedemdeydi ondan aldım. Bir fotoğrafla bu vakte kadar babamın hayaliyle yaşadım" diye konuştu. Çetinkaya "Yetkililerin ulaşım yardım teklifini kabul etmedim. 'Bir işe gireceğim, çalışacağım, yol paramı ayarlayacağım öyle gideceğim' dedim. Bir kafede işe başladım, 2 ay çalıştım para hazırladım geldim" dedi.

Emine Çetinkaya, "Yetkililer beni babamın mezarına getirdi. Ağlamak istiyorum, ağlayamıyorum, sevinmek istiyorum sevinemiyorum. Şöyle mezarına sarılıp yatmak istiyorum. Nasip bu zamanaymış" diyerek gözyaşı döktü.

Etiketler : Emine Çetinkaya Konya Kütahya
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Romantik Kıvanç

Romantik Kıvanç
Önce tatil sonra dizi

Önce tatil sonra dizi
Favori yemeği kuru fasulye

Favori yemeği kuru fasulye
Ailece toplandık

Ailece toplandık
Kilo isyanı

Kilo isyanı
881 bin TL'lik kombin

881 bin TL'lik kombin
Maske'yle şaşırtacak

Maske'yle şaşırtacak
Kayahan'ın kızı olduğumu gizledim

Kayahan'ın kızı olduğumu gizledim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX