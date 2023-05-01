Seçim için geri sayım başladı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 TV'nin konuğu olacak
14 Mayıs 2023 seçimi için geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Murat Kurum, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunacak.
14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim için geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Murat Kurum, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunacak.
24 Seçim Özel'de Murat Çiçek, Mustafa Kartoplu ve Fadime Özkan soracak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Murat Kurum 24 TV canlı yayınında cevaplayacak.
Deprem bölgesindeki çalışmalarda son durum ne?
Kentsel dönüşüm için hangi adımlar atılıyor?
Sosyal konut projeleri ne aşamada?
Seçime günler kala, meydanlar ne söylüyor?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Murat Kurum, son gelişmeleri 24 Seçim Özel'de anlatıyor.
24 Seçim Özel bu akşam saat 20.00'de 24 TV'de.
- Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
- Başkan Erdoğan'dan 'yerli savunma sanayi' paylaşımı
- Bakan Kurum, 24 TV'nin konuğu olacak
- 1 Mayıs paylaşımı... "Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle beraber inşa edeceğiz"
- Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Ankara'ya getirildi
- "Şehirler inşa eder, büyük binalar inşa edersiniz zor olan insanı inşa etmektir"