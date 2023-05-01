Bakan Kurum, 24 TV'nin konuğu olacak

Seçim için geri sayım başladı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 TV'nin konuğu olacak

14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim için geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Murat Kurum, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunacak.

24 Seçim Özel'de Murat Çiçek, Mustafa Kartoplu ve Fadime Özkan soracak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Murat Kurum 24 TV canlı yayınında cevaplayacak.

Deprem bölgesindeki çalışmalarda son durum ne?

Kentsel dönüşüm için hangi adımlar atılıyor?

Sosyal konut projeleri ne aşamada?

Seçime günler kala, meydanlar ne söylüyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Murat Kurum, son gelişmeleri 24 Seçim Özel'de anlatıyor.

24 Seçim Özel bu akşam saat 20.00'de 24 TV'de.