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05 Eylül 2023 Salı 07:15:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 07:15:00

Sazanlar akarsulara salınıyor

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Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında bu yıl içerisinde 5 milyondan fazla yavru pullu sazan üretildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında bu yıl içerisinde 5 milyondan fazla yavru pullu sazan üretildi. Bu balıklar, Bolu'nun yanı sıra farklı illerdeki baraj, göl, gölet ve akarsulara salınarak popülasyonun devamlılığı sağlandı.

Etiketler : Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi Bolu
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