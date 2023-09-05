Sazanlar akarsulara salınıyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında bu yıl içerisinde 5 milyondan fazla yavru pullu sazan üretildi. Bu balıklar, Bolu'nun yanı sıra farklı illerdeki baraj, göl, gölet ve akarsulara salınarak popülasyonun devamlılığı sağlandı.

