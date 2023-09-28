VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Tunç'tan AİHM'e FETÖ kararı tepkisi: Yetkilerini aştılar
FETÖ terör örgütü üyesi eski albay saklandığı evde kıskıvrak yakalandı
AYM, ek MTV başvurusunu reddetti
Hac kuralarının tarihi belli oldu
Irak'ın kuzeyine hava harekatları: 58 terörist öldürüldü
TEKNOFEST İzmir'in coşkulu kalabalığı FPV dron ile görüntülendi
28 Eylül 2023 Perşembe 10:13:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 10:13:00

Sayılı günler kaldı... Adres değişikliği bildirimi yapmayanlar dikkat!

Kaynak: AA

ABONE OL

Adres değişikliği yapanların 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimlerinde oy kullanabilmeleri için 1 Ekim 2023'e kadar adres bildirimlerini yapmaları gerekiyor. Vatandaşlar değişiklikleri e-Devlet veya nüfus müdürlüklerinden yapabilir.

Mahalli İdareler Genel Seçimi için adres değişikliği yapmak isteyenlerin 1 Ekim'e kadar başvurmaları gerekiyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için 1 Ekim itibarıyla seçmen listelerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alacak.

Bu nedenle seçmenlerin oy verme günü bulunacakları yerde oy kullanabilmek için adres değişikliklerini e-Devlet uygulamasından veya nüfus müdürlüklerinden 1 Ekim'e kadar yapması gerekiyor.

Ancak YSK, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kolaylık sağlayacak.

Bu durumdaki seçmenlerin daha rahat oy kullanabilmesi için Milletvekili Genel Seçimi'ndeki gibi yeni tedbirler alınacak, deprem bölgesindeki seçmenlerin rahatça adres taşıma işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanacak.

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un, "Seçim dönemi" başlıklı 8. maddesi, "Mahalli İdareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın mart ayının son pazar günü oy verme günüdür." hükmünü içeriyor.

Bu nedenle 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için seçim takvimi 1 Ocak'ta başlayacak.

Etiketler : yüksek seçim kurulu adres değişikliği seçim
Süperstar enerjisi

Süperstar enerjisi
Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı

Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı
Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

Dr. Mert hayatımıza neşe katacak
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı
Milano'da moral yürüyüşü

Milano'da moral yürüyüşü
Masalsı bir aşk

Masalsı bir aşk
Neva'sına kavuştu

Neva'sına kavuştu
3 günde 65 bin kişi

3 günde 65 bin kişi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX