Demir: Milli Muharip Uçak ete kemiğe büründü

Savunma Sanayii Başkanı Demir, 24 TV'de katıldığı "Yüz Yüze" programında Milli Muharip Uçak (MMU) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Demir, MMU'nun son montaj hattının açıldığını söyledi:

"Dün son montaj hattının açılışını yaptık. Montaj hattında uçağımız epey bir ete kemiğe büründü. Onun da inşallah yarın görüntülerini yayınlayacağız."

MİLLİ MUHARİP UÇAK NEDİR?

MMU Projesi kapsamında yurt içi imkanlarla üretilen modern uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülen F-16 ların yerini alacak.

Projeyle yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmalar sonucu Türkiye'nin 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alması hedefleniyor.

Milli Muharip Uçağın üretimi TUSAŞ bünyesinde devam ediyor. İlk prototip uçağın 18 Mart 2023 tarihinde motorları çalışır şekilde hangardan çıkış yapması ve yer testlerine başlaması bekleniyor.