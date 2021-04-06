Savcıdan kritik soru: Bildiriyi neden gece yarısı yayınladınız?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli amirallerin hazırladığı bildiriyle ilgili 10 şüphelinin gözaltına alındığını, 4 şüphelinin de ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili gece yarısı bildirisi yayımlayan 104 emekli amiral ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TCK'nın 316/1 maddesi kapsamında 'Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçlamasıyla başlatılan soruşturma süreciyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

İÇERİK, TARİH, SAAT

Soruşturmada gözaltına alınan ve ifadeye çağrılan 14 emekli amiral dışında kalan 90 kişinin de önümüzdeki günlerde ifadelerinin alınacağı bildirildi. Soruşturmada, imzası bulunan emekli amirallere, bildirinin hazırlanma sürecinden, yayınlanan son içeriğinden, yayınlanacağı tarih ve saatten haberdar olup olmadıklarının sorulacağı öğrenildi.

AKTİF İSİMLER ALINDI

Akşam'ın haberine göre, 4 Nisan 2021 tarih ve 2021/74463 soruşturma sayılı dosya üzerinden Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan talimata istinaden, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek bildirildiği kaydedildi. Bunun üzerine 10 şüphelinin, üzerlerine atılı suçun niteliği ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle, 05 Nisan 2021 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına, gözaltına alınmalarına yönelik talimat yazılmasına, arama, el koyma işlemi yapılmasına, 4 şüphelinin ise belirlenen adreslerindeki arama, el koyma işlemlerinin icrasından sonra yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat etmelerinin tebliğine karar verildiği bildirildi.

ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜLER

Ergun Mengi, Atilla Kezek Ankara, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç ve Türker Ertürk İstanbul, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal Kocaeli'de gözaltına alındı. Emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat İstanbul'da ifadeye çağrıldı. Gözaltına alınanlardan 6'sı Ankara'ya götürüldü.

BAĞLANTILARI MERCEK ALTINDA

Gözaltına alınan şüphelilerin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelemesinin devam ettiği öğrenilen soruşturmada, yurt içi ve yurt dışındaki bağlantılarının araştırıldığı kaydedildi. Bildiriyi hazırlayan şüphelilerin görevde olan muvazzaf subaylarla irtibatı olup olmadığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dışında diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığı, başka kişilere imza için baskı yapılıp yapılmadığının araştırıldığı öğrenildi. Bildirinin başlığı, kullanılan dil, yayınlanma saati ve kullanılan terimlerin daha önce yayınlanan muhtıralarla benzerlik gösterdiği belirlendi.

LOJMAN VE KORUMA HAKLARI İPTAL EDİLDİ

Emekli amirallere tahsis edilen lojman ve korumalar alındı. 15 gün içinde lojmanları terk etmeleri istendi. TSK Konut Yönergesi'ne göre lojmanlardan yararlandırma konusu tamamen idarenin tasarrufunda.

EMEKLİ AMİRALLERİN 4'Ü CHP ÜYESİ ÇIKTI

İYİ Parti'li Ergun Mengi'nin ardından bildiriye imza atan emekli amirallerden 4'ünün de CHP üyesi olduğu ortaya çıktı. Emekli amiraller Kadir Nazif Özdağdeviren, Cemil Şükrü Bozoğlu, Cengiz Alpözü ve Mehmet Tayfun Uraz'ın CHP üyesi olduğu tespit edilirken, 15 amiralin de yakın akrabalarının CHP'ye üye olduğu ortaya çıktı.

BİR BİLDİRİ DE ESKİ CHP'Lİ VEKİLLERDEN

Emekli amirallerin ardından bir bildire de CHP'li vekillerden geldi. "Cumhuriyetimizin temel nitelikleri tartışılamaz! Kanal İstanbul yapılamaz! Montrö tartışmaya açılamaz" başlıklı bildiride aralarında Erdal Aksünger, Fikri Sağlar, Şahin Mengü gibi isimlerin yer aldığı 98 eski milletvekilinin imzası yer aldı.

İMZACI MHP'Lİ İSME KESİN İHRAÇ

MHP, 126 emekli büyükelçinin bildirisinde adı olan MHP Aydın eski milletvekili emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu'nu kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

STK'LAR AYAKTA! 81 İLDE SUÇ DUYURUSU

81 ilde 910 dernek, 408 vakıf, 27 üniversite, 114 oda, 550 sendika, 46 federasyon, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin suç duyurusunda bulundu. Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi Ercan Yattıkalkmaz, Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi darbeyi önleyen, darbecilere meydanları dar eden milletin, Türkiye'nin tarihinden vesayetin izlerini, yarınından muhtıra ve darbe fikrini söküp attığını söyledi. Yattıkalkmaz, "Vesayet virüsünden kurtulamamış, ihanet zehrini damarlarından atamamış bir kısım mütekait askerin sözde beka endişesi kisvesiyle siyasete müdahale etme cüretleri, milletin gözünde ihanetin, akılsızlığın ve ahlaksızlığın göstergesidir" dedi.