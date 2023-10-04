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04 Ekim 2023 Çarşamba 16:49:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 16:49:00

Sarp Gümrük Kapısı'nda 1 ton uyuşturucu yakalandı

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sarp Gümrük Kapısı'nda pamuk yüküne emdirilmiş 1 ton metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza birimlerince Sarp Gümrük Kapısı'nda pamuk yüküne emdirilmiş 1 ton metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bolat, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Sarp Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Bolat, paylaşımında şunları kaydetti:

"Gümrük Muhafaza birimlerimizce Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen yakalamada, 1 ton ağırlığında pamuk yüküne emdirilmiş şekilde yurda sokulmaya çalışılan, piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon lira civarında olduğu tahmin edilen metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz."

Etiketler : uyuşturucu ele geçirme metamfetamin sınırda uyuşturucu BAKAN BOLAT
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