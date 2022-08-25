İmam hatip liselilere yönelik skandal sözleriyle gündem olmuştu! Şarkıcı Gülşen adliyeye sevk edildi
Kaynak: AA
Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı gözaltına alınan şarkıcı Gülşen, adliyeye sevk edildi.
Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Gülşen, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Gülşen hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatması ve kolluk görevlilerince mevcutlu şekilde getirilmesi talimatı üzerine harekete geçti.
Gözaltına alınan Gülşen, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
- Malazgirt Zaferi'nin 951.yıl dönümü kutlamalarına yoğun ilgi devam ediyor
- 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
- Başkan Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
- Şarkıcı Gülşen adliyeye sevk edildi
- İstanbul Tersanesi Komutanlığı donanmanın Mavi Vatan'daki 'kalesi' oldu
- Dünyada maymun çiçeği vaka artışları son bir haftada yüzde 21 azaldı