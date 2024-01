Sarıyer'de kiliseye silahlı saldırı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T, maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kilisedeki saldırının failleri en kısa sürede yakalanacaktır"

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne gelen 2 kişi, içeride düzenlenen ayin sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş açtı.

Saldırıda silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Geniş bir alanda güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik önlemleri kapsamında vatandaşların olay yerine yaklaşmalarına izin verilmiyor.

SALDIRGANLARIN KİLİSEYE GELDİĞİ ANLAR KAMERADA!

Sarıyer'de Santa Maria kilisesinde yaşanan silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen maskeli iki şahıs kameraya yansıdı.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL: PAYLAŞILAN DİĞER BİLGİLERE İTİBAR ETMEYELİM



İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın konuya ilişkin açıklama yaptığını anımsatan Gül, şöyle konuştu:

"Hepimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 52 yaşında bir vatandaşımız vefat etti. 2 maskeli şahıs saldırıda bulundu. Bununla ilgili polisimizin, savcılığımızın araştırması devam ediyor. Yaralı yok. Tek bir kişiye saldırı olmuş. Bildiğimiz, içeri girilmiş ve içerideki bir kişiye saldırıda bulunulmuş. Bakanlarımız açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız olayı takip ediyor. İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız takip ediyor. Polisimiz, savcımız herkes görevini yapıyor. İçişleri Bakanlığımızın açıklaması olayın çerçevesini çiziyor. Bunun dışında çok söylenebilecek bir şey de yok."

Bir gazetecinin, sosyal medyada Fatih Camisi'ndeki saldırıya atıfta bulunulduğunu aktarması üzerine Gül, "Hayır efendim. Şu an itibarıyla açıklanan bu bilgilerin dışında bir bilgi de yok. Bunun dışındaki paylaşılan diğer bilgilere de itibar etmeyelim." dedi.

Gül, "Yabancı konsolosluklardan ya da elçiliklerden size gelen bir tepki var mı acaba, özellikle İtalyan Konsolosluğu ya da bir iletişim kuruldu mu?" sorusunu, "Hayır efendim. Biz kilisemizin baş pederiyle de görüştük. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Dolayısıyla da olay daha çok yeni. Aşağı yukarı 2 saatlik bir olay. Herkes görevini yapıyor. İnşallah failler de bulunup adli makamlara çıkartılacaktır." diye cevapladı.

"Rastgele bir ateş söz konusu değil, hedefe alınan bir kişi üzerinden mi saldırı var?" sorusunu ise Vali Gül, "Burada ne dersek diyelim hüküm tesis etmiş olacağız. Söylediğimiz nokta bu. 2 tane maskeli kişi içeri giriyor ve bir kişiye ateş ediyorlar. O kişi de hayatını kaybediyor. Polis ve savcılığımız bu konuda araştırmalara devam ediyor." şeklinde yanıtladı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: ALÇAK SALDIRIYI TELİN EDİYORUM



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında gerçekleştirilen alçak saldırıyı telin ediyor ve hayatını kaybeden vatandaşımızın yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, vatandaşlarımızın huzuruna kast edenlere bugüne kadar imkan vermedik bundan sonra da asla vermeyeceğiz."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: OLAYIN AYDINLATILMASI İÇİN GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir şahsa yapılan silahlı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybeden şahsın ailesine başsağlığı diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz olayın aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI TUNÇ: BİR BAŞSAVCIVEKİLİ VE İKİ CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından, "Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan ve 1 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan silahlı saldırıyı kınıyor, saldırının sebeplerinin tüm yönleriyle bir an önce açığa çıkmasını temenni ediyorum." mesajını paylaştı.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyı kınayarak, "Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemizde böylesi provokatif şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ŞİDDETLE KINIYORUZ



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüttüğünü bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kastedenler, asla emellerine ulaşamayacaktır."

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde ayin esnasında yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, menfur saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İBB BAŞKAN ADAYI MURAT KURUM SANTA MARİA KİLİSESİ'NDEKİ SALDIRIYI KINADI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyı kınadı.

Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sarıyer Büyükdere Mahallemizde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki ayin esnasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Rahip Anton Bulai'i arayarak başsağlığı dileklerimi ilettim. Yüzlerce yıllık kardeşlik hukukumuzu ve bir arada yaşama irademizi hedef alan bu alçak saldırılar asla hedefine ulaşamayacak" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN KİLİSEDE SİLAHLI SALDIRIYA İLİŞKİN YAYIN YASAĞI

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria kilisesinde meydanında gelen saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından olay ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"KİM YAPTIYSA BULMAK GÖREVİMİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı lanetlerken, "Kim/kimler yaptıysa bunu bulmak görevimiz" dedi.

Bakan Yerlikaya, "Bu menfur saldırıyı lanetliyoruz. Milletimizin birliğini, beraberliğini bozmaya kastedenler başarılı olamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya silahlı saldırının yaşandığı Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne gelerek yetkililerle görüştü. İncelemelerinin ardından kameralar karşısına geçen Yerlikaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pazar ayini sırasında kilisede menfur bir saldırı yaşandığını belirten İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bu saldırı esnasında maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı lanetliyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Olayın bir an önce açıklığa kavuşturulması için emniyetimiz çalışıyor. Bütün arkadaşlarımız gayret ediyor. İstanbul'umuzda pek çok ibadethane var. Her biri özgürce, huzur ve güven ortamında ibadetlerini yerine getiriyor. Milletimizin birliğine beraberliğine kastedenler hiçbir şekilde başarılı olamayacaklar. Biz her zaman İstanbul'umuz başta olmak üzere ülkemizin her yerinde huzur ve güven ortamında yaşamaya devam edeceğiz. Ama bu saldırıyı kim yaptıysa bilin ki onları da en kıza zamanda tespit edip adalete teslim etmek bizim görevimiz. Bunu yapmakta kararlıyız. Olayı ilk duyduğumuz andan itibaren de Valimiz, emniyetimiz, istihbarat teşkilatımız, devletimizin bütün kademeleri çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklamaları yaptılar. İlk bu olayı duyar duymaz kendilerine bilgi arz ettik. Gelişmelerden milletimize bilgi vereceğiz" ifadelerini kullandı.