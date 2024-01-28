Başkan Erdoğan: Kilisedeki saldırının failleri en kısa sürede yakalanacaktır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde meydana gelen saldırıyla ilgili kilise yetkilileriyle telefonla görüştü. Başkan Erdoğan, tüm cemaate başsağlığı dileyerek, "Faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımlar atılmakta." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kilise saldırısı sonrası Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Lesniak ile görüştü.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Sayın Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Witold Lesniak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımız, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti." ifadelerini kullandı.
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