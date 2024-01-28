Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı: 1 ölü
Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne, pazar ayini sırasında maskeli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
#SONDAKİKA Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde, Pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Maskeli 2 kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti https://t.co/Rg88ReZzHE pic.twitter.com/EWCgjJxMbD— Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) January 28, 2024
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bugün Saat 11.40 sıralarında— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 28, 2024
Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında,
ayine katılanlar içinde bulunan C.T.
maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış
ve maalesef hayatını kaybetmiştir.
Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve...
Saldırıyı gerçekleştiren maskeli 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Bakan Yerlikaya, "Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.
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