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28 Ocak 2024 Pazar 13:01:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 13:01:00

Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı: 1 ölü

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Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne, pazar ayini sırasında maskeli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırıyı gerçekleştiren maskeli 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Bakan Yerlikaya, "Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Etiketler : ali yerlikaya silahlı saldırı kilise
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