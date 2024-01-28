Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı: 1 ölü

Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

#SONDAKİKA Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde, Pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Maskeli 2 kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti https://t.co/Rg88ReZzHE pic.twitter.com/EWCgjJxMbD — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) January 28, 2024

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bugün Saat 11.40 sıralarında

Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında,

ayine katılanlar içinde bulunan C.T.

maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış

ve maalesef hayatını kaybetmiştir.



Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve... — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 28, 2024

Saldırıyı gerçekleştiren maskeli 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Bakan Yerlikaya, "Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.