VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıda yeni gelişme! Polonya plakalı otomobil bulundu
MTV ödemelerinin ilk taksitinde son gün
THY'nin 1 Şubat'ta yapacağı bazı seferler iptal edildi
Dışişleri Bakanlığı'ndan KKTC açıklaması: "KKTC'yi Barış Gücü konusunda destekliyoruz"
Miçotakis Türkiye'nin gücüne dikkat çekti: "Çok önemli bir savunma sanayii ihracatına sahip"
Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksama
31 Ocak 2024 Çarşamba 01:22:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 01:22:00

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıda yeni gelişme! Polonya plakalı otomobil bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Sarıyer'de bir kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Saldırısı sonrası şüphelilerin kaçtığı araç, Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasındaki silahlı saldırının ardından başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

Saldırganlar Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T'nin olaydan sonra kaçtığı yabancı plakalı otomobilin bulunmasına yönelik çalışma yapan ekipler, saha ve güvenlik kamerası kayıtları incelemelerine devam etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, olayda kullanılan otomobili Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde buldu.

Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin otomobildeki incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

Santa Maria Kilisesi'nde önceki gün yaşanan silahlı saldırı sonrası başlatılan çalışma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda yakalanan 51 şüpheliden 23'ü, olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

Etiketler : Sarıyer saldırısı Santa Maria Kilisesi Beylikdüzü terk edilen araç
Uzay'da albüm yapacak

Uzay'da albüm yapacak
Depremzede çocuklarla buluştu

Depremzede çocuklarla buluştu
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti

Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX